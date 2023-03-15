中華隊輸球遭遷怒…女子氣炸放生 網一看細節傻眼：不是男友是金主

近日一名網友以「男友因為中華隊輸球吼我 已放生」為題發文指出，男友因經典賽中華隊首戰輸球，氣得對她大吼、摔東西，最終她果斷分手，網友卻驚見兩人竟是「包養」關係，也在網路上引發熱議。

一名女網友在Dcard發文，開頭就表明自己被人包養，男方每個月都有付錢給她，儘管如此，雙方仍然認定彼此是男女朋友。她表示，男友是超級棒球迷，上週三經典賽開幕戰，中華隊以5：12敗給巴拿馬，當天兩人在飯店一起看球，不過中華隊一路落後，比賽過程中男友越看越煩躁，開始不理人，一直滑手機。

網友想找男友聊聊比賽內容，希望能讓他平復心情，但他仍繼續抱怨比賽內容，一路到大概6、7局，男友已沒了心思看球，臉色也越來越難看。比賽結束後，原po試圖安慰他：「好了嘛，不要這麼難過嘛，球是圓的，輸了就輸了呀，生氣結果也不會改變呀」、「今天都訂了這麼貴的飯店，不要再想棒球的事了嘛」，一邊伸手解開男友衣服的扣子，想好好撫慰他一番。

但男友情緒尚未平復，氣沖沖地甩開原po的手並大吼：「他X女人不懂就閉嘴啦，你知道剛剛噴掉的夠我養你多久嗎」，甚至還摔東西，女網友傻眼表示，自己為了迎合他的喜好，也花時間、心力陪他看自己根本沒興趣的比賽，認為自己到底招誰惹誰，當下立刻拎起包包走人。

隔天，男友傳訊息向原PO道歉，提到中華隊輸得很難看，內容又有不少值得檢討的地方，也透露自己運彩下注了至少200萬，所以才很火大，但原PO對他的道歉毫不領情，僅回覆「滾，低能兒」，直言「他那麼愛看球就去跟棒球結婚吧」。

貼文一出，不少網友無奈表示，原PO實在不太會安慰人：「是我聽到這種話會更不爽」、「不管球是圓的方的還是三角形，輸了就是輸了，哪裡有安慰到」、「人家就因為球賽在不爽還硬要跟他聊聊比賽內容，火上澆油」、「我也是棒球迷，聽了只覺得在講幹話」。

此外，原PO與另一半的「包養」關係也引發網友注目：「被包養還說是男朋友超好笑，要錢還要真心，什麼都想要」、「都被包養了還談尊重？你那不是男友是金主」、「既然被包養了拿了錢，哄著金主開心是工作內容不是嗎」、「乾爹因為中華隊輸球吼我，已離職」、「請發工作版謝謝」。

另一派網友則稱，男子的情緒控管太差了：「不論男女，跟一個情緒控管差的人在一起是沒有未來的，更何況他還會賭博，放生的好」、「做的好」、「當老闆就可以口出惡言？」、「不懂得尊重人的男生真的要離遠一點」、「輸不起就不要賭」。