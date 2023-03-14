老師講話都在騙？竹科男怨貸款買了房 等到30多歲「怎麼還沒有女孩子來」

一名自稱在竹科上班的男子在Dcard上PO文抱怨，表示自己聽老師的話，都考上好學校、進竹科工作也貸款買了房晉升有房階級，「可是等到30多歲怎麼還沒有女孩子來？」

原PO上網以「當男生真的很累」在Dcard心情版上留言，表示自己聽老師的話，在讀書期間專心讀書考好學校，沒交女朋友，待出社會後進了竹科工作，並貸款買房，至今都30多歲了，還沒有女朋友，讓他大吐苦水。

在台灣當男生到底累不累，引起眾多男網友熱議。有網友說，「小時候家長、老師都給男生壓力，體罰、粗活，男生總是受的比女生多；超級多家長叫男生好好讀書，以後要找個好工作養家」。

但也有網友質疑：「求學期間男生大部分真的有比女生努力嗎？我從國小到高中都不這麼認為！包括現在的工作在教育產業也不覺得」。有網友還直接嗆原PO：「自己廢別牽拖，享受不到性別紅利怪誰，好好賺錢、好好社交、好好健身」。

網友討論男生被賦予的責任愈大，讓「越優秀的男士反而越少機會跟女生相處」，「哪怕社交能力正常，外貌中等的理工科男性，沒交過女友的比例超高！」網友認為：「除了理工科系壓力大沒太多時間社交的原因外，理工科內部的女生超少，就算積極參加校園活動，可能遇到的都是有男友的。」也有人大嘆：「如果男生跟女生一樣不為金錢煩惱，沒買房壓力，更享受生活，到處遊山玩水，可能會好過一點，也可能會比較好交到女友」。

還有人發現，同樣也在竹科的單身女孩，「因為年薪150萬以上，加上也有自己的房子」，「滿滿的安全感」讓她們不想擇偶。但有網友奉勸原PO好好把握單身時光，因為一旦結婚，擁有的生活品質會是現在單身的一半。