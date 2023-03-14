快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師講話都在騙？竹科男怨貸款買了房 等到30多歲「怎麼還沒有女孩子來」

聯合新聞網／ 綜合報導
自稱在竹科工作並已買房的男網友抱怨，自己都考上好學校、進竹科工作並買房，為何還是獨缺女朋友。報系資料照／記者許正宏攝影
自稱在竹科工作並已買房的男網友抱怨，自己都考上好學校、進竹科工作並買房，為何還是獨缺女朋友。報系資料照／記者許正宏攝影

一名自稱在竹科上班的男子在Dcard上PO文抱怨，表示自己聽老師的話，都考上好學校、進竹科工作也貸款買了房晉升有房階級，「可是等到30多歲怎麼還沒有女孩子來？」

原PO上網以「當男生真的很累」在Dcard心情版上留言，表示自己聽老師的話，在讀書期間專心讀書考好學校，沒交女朋友，待出社會後進了竹科工作，並貸款買房，至今都30多歲了，還沒有女朋友，讓他大吐苦水。

在台灣當男生到底累不累，引起眾多男網友熱議。有網友說，「小時候家長、老師都給男生壓力，體罰、粗活，男生總是受的比女生多；超級多家長叫男生好好讀書，以後要找個好工作養家」。

但也有網友質疑：「求學期間男生大部分真的有比女生努力嗎？我從國小到高中都不這麼認為！包括現在的工作在教育產業也不覺得」。有網友還直接嗆原PO：「自己廢別牽拖，享受不到性別紅利怪誰，好好賺錢、好好社交、好好健身」。

網友討論男生被賦予的責任愈大，讓「越優秀的男士反而越少機會跟女生相處」，「哪怕社交能力正常，外貌中等的理工科男性，沒交過女友的比例超高！」網友認為：「除了理工科系壓力大沒太多時間社交的原因外，理工科內部的女生超少，就算積極參加校園活動，可能遇到的都是有男友的。」也有人大嘆：「如果男生跟女生一樣不為金錢煩惱，沒買房壓力，更享受生活，到處遊山玩水，可能會好過一點，也可能會比較好交到女友」。

還有人發現，同樣也在竹科的單身女孩，「因為年薪150萬以上，加上也有自己的房子」，「滿滿的安全感」讓她們不想擇偶。但有網友奉勸原PO好好把握單身時光，因為一旦結婚，擁有的生活品質會是現在單身的一半。

結婚 竹科 單身

延伸閱讀

白色情人節自己過？12生肖「總是單身」原因曝光 鼠很畏縮、狗變工具人

新竹市這社區太猛！5住戶持有9年 轉手增值逾2千萬

買得早、買得好 買屋持有9年增值2千萬 大賺一般人9年年薪

科學園區 去年營收創新高

相關新聞

老師講話都在騙？竹科男怨貸款買了房 等到30多歲「怎麼還沒有女孩子來」

一名自稱在竹科上班的男子在Dcard上PO抱怨，表示自己聽老師的話，都考上好學校、進竹科工作也貸款買了房晉升有房階級，「可是等到30多歲怎麼還沒有女孩子來？」

【當代小說特區】黃錦樹／頭家門外（中）

墓誌銘是請唐山某師範學院的古文名家寫的，極盡阿諛之能事，只差沒說他媽受孕時夢到和龍交配，或踩了熊的腳印。碑石是福州產的青...

【心情點滴】量地喫風／情人節

情人節那天，我花了好些時間思索，往後的人生，究竟該與這個節日保持怎樣的距離。

【小羊醫師話毛孩】李羚榛／情人節的貓

「李醫師，我出國這段期間，摸米就麻煩妳了。」

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

一句好話

釋出善意是好事，讓對方自由選擇接受與否則是更好的事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦