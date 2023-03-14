聽新聞
test
0:00 / 0:00
老師講話都在騙？竹科男怨貸款買了房 等到30多歲「怎麼還沒有女孩子來」
一名自稱在竹科上班的男子在Dcard上PO文抱怨，表示自己聽老師的話，都考上好學校、進竹科工作也貸款買了房晉升有房階級，「可是等到30多歲怎麼還沒有女孩子來？」
原PO上網以「當男生真的很累」在Dcard心情版上留言，表示自己聽老師的話，在讀書期間專心讀書考好學校，沒交女朋友，待出社會後進了竹科工作，並貸款買房，至今都30多歲了，還沒有女朋友，讓他大吐苦水。
在台灣當男生到底累不累，引起眾多男網友熱議。有網友說，「小時候家長、老師都給男生壓力，體罰、粗活，男生總是受的比女生多；超級多家長叫男生好好讀書，以後要找個好工作養家」。
但也有網友質疑：「求學期間男生大部分真的有比女生努力嗎？我從國小到高中都不這麼認為！包括現在的工作在教育產業也不覺得」。有網友還直接嗆原PO：「自己廢別牽拖，享受不到性別紅利怪誰，好好賺錢、好好社交、好好健身」。
網友討論男生被賦予的責任愈大，讓「越優秀的男士反而越少機會跟女生相處」，「哪怕社交能力正常，外貌中等的理工科男性，沒交過女友的比例超高！」網友認為：「除了理工科系壓力大沒太多時間社交的原因外，理工科內部的女生超少，就算積極參加校園活動，可能遇到的都是有男友的。」也有人大嘆：「如果男生跟女生一樣不為金錢煩惱，沒買房壓力，更享受生活，到處遊山玩水，可能會好過一點，也可能會比較好交到女友」。
還有人發現，同樣也在竹科的單身女孩，「因為年薪150萬以上，加上也有自己的房子」，「滿滿的安全感」讓她們不想擇偶。但有網友奉勸原PO好好把握單身時光，因為一旦結婚，擁有的生活品質會是現在單身的一半。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言