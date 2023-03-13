丈夫脫衣後有不明吻痕 人妻才知他婚禮前天還跟外遇對象約會

許多人無法接受外遇，若是發現自己的另一半出軌，很可能彼此就會走上決裂。而要是發現在結婚前，另一半就已經有出軌的行為，引發的問題更是非同小可。近來在日本，就有這麼一起感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名夏美的30歲女性，過去嫁給一位長得帥、事業有成的老公。男方雖然曾經是個花花公子，但夏美認為對方年紀到了，應該會開始穩定下來，於是放心地與他結婚。

然而有一天，丈夫喝醉在換衣服時，夏美卻發現他身上有不明吻痕。夏美於是趁著丈夫不注意時，檢查他的LINE通話紀錄，才發現一直以來，丈夫還是繼續跟外頭其他女性有所往來。甚至結婚典禮前一晚，丈夫還在跟其中一位外遇對象見面。

夏美一度質問丈夫，而對方也坦承自己犯下的錯，但希望不要離婚。然而夏美發現，就在事件曝光後，丈夫嘴上雖然求饒，行為卻依然故我，仍繼續和其他女性糾纏不清，這讓夏美忍無可忍。

最終，夏美自己想辦法拍到了丈夫跟其他女性共處的照片，等於掌握了丈夫外遇的鐵證，和他徹底攤牌。於是才結婚沒多久的兩人，很快就走上離婚一途，丈夫還必須賠償夏美慰問金。可說是管不住自己的衝動，最後落得人財兩失的下場。