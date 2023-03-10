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趁妻子熟睡霸王硬上弓6次 夫拍性愛片要挾公開 獲緩刑原因惹議

香港01／ 撰文：桃樂斯
台灣人夫多次趁妻子熟睡時「霸王硬上弓」，因懷疑對方出軌，拿兩人性愛影片和裸照威脅，妻子最後只好求助警方，男方被判處2年徒刑以及緩刑5年。(示意圖) 圖／擷自：ingimage
台灣人夫多次趁妻子熟睡時「霸王硬上弓」，因懷疑對方出軌，拿兩人性愛影片和裸照威脅，妻子最後只好求助警方，男方被判處2年徒刑以及緩刑5年。(示意圖) 圖／擷自：ingimage

性生活雖然是夫妻維繫感情的其中一點，卻不代表可以強迫對方！較早前台灣就有人夫多次趁妻子熟睡時「霸王硬上弓」，更因不滿對方外出工作，懷疑她出軌因而拿兩人性愛影片和裸照威脅，恐嚇稱「我想不開的話，就PO上網」，妻子擔憂不已最後只好求助警方。法院判決男方已和妻子達成和解，並賠償20萬元台幣（約88萬台幣），所以最終只是合併處以2年徒刑以及緩刑5年。

高雄1名人妻8年前在內地嫁給丈夫後搬回台灣居住，隔年才在台登記結婚，以為終獲幸福，不料卻是噩夢開始。婚後丈夫不只趁她熟睡時性侵高達6次，更會把性器官放在她嘴巴外摩擦嘴唇和牙齒。

人妻2018年需到外地工作，偶爾因為忙碌導致周末無法回家，丈夫懷疑她外遇，為了迫她回家竟然恐嚇稱「我們做愛，我都要用手機把它錄下來，不是1次就OK，最少要2次」，接着再傳性愛影片說「以前我錄的要拿出來給別人看嗎」，還傳送妻子為他口交影片和兩人上身裸照稱「我想不開的話，我就把這兩個都PO上網，不要怪我」，人妻恐懼不已只好報警求助。

台灣警方後來在男子住所搜出手機並發現訊息內容，經高雄地院審理後，法官認為男子犯罪屬實，但考慮他並無前科，加上後來坦白承認罪行，並和妻子達成和解且賠償20萬元台幣，因而以「依犯乘機性交罪、乘機猥褻罪、恐嚇危害安全罪」合併，處以2年徒刑和緩刑5年；緩刑期間禁止對妻子家暴，並需在1年內接受3場法治教育。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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