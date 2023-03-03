婆婆熱心過頭什麼都要幫 人妻怕被干涉被嚇到「不敢生」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本婆婆太過熱心幫忙媳婦，每天都會趁機打掃，反而讓媳婦對生小孩有忌憚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本婆婆太過熱心幫忙媳婦，每天都會趁機打掃，反而讓媳婦對生小孩有忌憚。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

婆媳相處問題，一直是婚姻常見的難題之一。有時儘管婆婆沒有惡意，但太過熱心的行為，還是可能造成困擾。近來在日本，就有這麼一起家庭糾紛。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名亞依的35歲女性，本身在一間知名企業上班。三年前她因為工作的關係，認識一位從事業務，精通英語的男子。對方是家族裡的次男，他父親是一位公司老闆，資產非常豐裕，幾位兄弟也都在國外結婚居住。

亞依和對方結婚之後，住的就是家族名下的房子。婆婆非常熱心，教她各種上流社會的禮儀，還讓她去品酒的學校學習。然而，亞依某次突然發現，家中無論什麼時候，都保持在乾乾淨淨的狀態，好像隨時都有人來幫忙打掃一樣。後來問了才知道，原來在她和老公出門上班時，婆婆都會自己進到家中打掃。

然而，亞依卻覺得這樣沒有隱私，因此向老公表達不滿，但老公卻覺得這沒什麼。後來婆婆還加碼，持續購買高檔的衣服、手錶和飾品等等送給亞依。儘管亞依覺得不能平白收這些東西，但老公卻要亞依只管默默收下就好，以免惹得送禮的人不開心。

儘管知道婆婆沒有惡意，但亞依擔心照這樣發展下去，未來要是生了孩子，恐怕教育問題，也會受到嚴重的干涉，因此偷偷採取避孕措施，避免自己懷孕。果然婆婆不時會問起小孩的事，還保證「生了之後我一定會幫忙」，然而這股過頭的熱心，反而才是讓亞依不願生小孩的原因。

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婆婆 婆媳紛爭

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