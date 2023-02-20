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新娘宴客餓到昏！送客完穿婚紗衝路邊攤吃焢肉飯 一票路人嚇傻

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新娘宴客餓到昏！送客完穿婚紗衝路邊攤吃焢肉飯 一票路人嚇傻

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／pixabay
圖片來源／pixabay

【文：武美齡】

結婚喜宴上少不了大魚大肉等美味佳餚，但當天身為主角的新娘卻很難吃飽，許多過來人在BabyHome分享喜宴當天餓到昏的回憶，還有人表示「餓到受不了，結束後穿婚紗衝路邊攤吃焢肉飯」，嚇傻一票路人。

在自己的婚禮上餓肚子，似乎是許多新娘的共同回憶，除了為維持當天美美的妝容與儀態，因此不便大特特吃之外，婚禮過程中還得去換不同造型的婚紗、敬酒、送客等，一刻不得閒的新人們幾乎無法好好享用當天的盛宴。

許多網友分享婚禮當天的新娘回憶，「因為肚子餓太餓，我們夫妻身上還穿著西裝、婚紗，就去市區焢肉飯路邊攤大吃特吃，嚇傻一票路人」、「才剛開始吃又要換衣服，換完衣服又被叫上台~然後敬酒完又要換衣服，換完又送客！結果等宴客結束才吃菜尾」、「我還特別打包了幾道菜打算回去再吃，沒想到被偷了！超嘔」。

示意圖，一位網友表示婚禮後肚子太餓，不顧形象還穿著婚紗就跑去路邊攤吃焢肉飯。（圖片來源／彰化縣政府）
示意圖，一位網友表示婚禮後肚子太餓，不顧形象還穿著婚紗就跑去路邊攤吃焢肉飯。（圖片來源／彰化縣政府）

餓肚新娘的心聲百百種，「婚宴當天忙翻了，現在回想真的又累又餓」、「沒吃幾口菜..不過酒倒是喝不少」、「立委致詞...XXX致詞，我在台上站得肚子咕咕叫」、「都沒什麼吃，喜宴完時胃好痛」、「沒吃+1，事後大家討論哪道菜好吃時，我只能在旁邊流口水」。

不過，也有網友表示自己是不顧形象的大吃大喝新娘，「我特地挑了不要太緊的禮服，因為我要吃飯，開玩笑！自己婚禮為什麼要餓肚子啊？」「為了吃飽，宴客當天全程一套禮服到底，連服務生都一直問我要不要敬酒了，我回他沒關係...我先吃飽再說」、「在婚禮上從頭吃到尾，被長輩碎念『妳今天是新娘，不是來吃喜酒的』」、「我也吃很飽，根本不管形象，我最愛吃辦桌喜宴了，遇到自己的怎麼能錯過」。

另外也有超幸福人妻分享新娘休息室的小祕密，「還沒出場之前，飯店就貼心準備點心要我先吃」、「早在開桌前飯店都已送套餐進新娘房，不但我吃很飽，連新秘也吃很飽」、「在休息室等待時，餐廳就先準備餐點給我填肚子了，很貼心」。

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