不敢出門過情人節 他曝女友「驚人穿搭」超丟臉：連我媽都不穿

昨（14）日是一年一度的西洋情人節，許多情侶和夫妻除了會互相送禮物，有些人還會特別出門慶祝。不過，一名男網友在網路上發文，直言「女友太邋遢讓我不敢出門過情人節」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名男網友在Dcard發文，他表示雖然很想過情人節，但卻很猶豫要不要和女友出門吃飯，「因為女友現在跟我出門的穿衣風格，和剛在一起時差太多了，最近和她出門的時候都覺得超丟臉」。原PO透露剛在一起時女友都會精心打扮，妝容也很精緻，出門不是穿洋裝，就是穿比較性感的衣服，「不僅有面子，看了也會有心動的感覺」。

原PO提到出社會之後，女友只有和好姊妹出門時才會打扮，平常和他出去都是穿T恤配中性褲子，或是連媽媽都不會穿的桃紅色羽絨外套和布鞋。原PO坦言跟女友出門很丟臉，深怕路人以為他和阿姨在交往，「不過撇除打扮這點，我們其他部分都很契合，我該跟女友攤開來談嗎？她是比較玻璃心的個性，很怕一發不可收拾」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「和前任也因為這個問題吵過，交往久了，一開始認識的仙女都不見了」、「有沒有可能你也穿很邋遢？交往久了，有時候對方沒打扮，自己也會懶得穿」、「怎麼可能審美一下子掉這麼大截，真的是同一位嗎？」、「女友有變胖嗎？我個人如果變胖…會害怕打扮（下意識不想被注意）」。

也有網友提到，「我覺得輕鬆穿很ok啊，為什麼會覺得丟臉啊？又不是穿家裡夾腳拖就出門，她這樣表示目前很穩定想跟你在一起，因此不需要刻意打扮來吸引其他異性的目光，除非你打算帶她出去跟朋友比較、炫耀？不然你應該因此感到放心跟開心，而不是覺得她讓你丟臉啊」、「還好吧！那以後結婚怎麼辦，人都會變的，不要覺得穿那樣出去就是丟人，那是你女友」。