14口大家庭媳婦日常！吃飯搶菜、洗戰鬥澡...網：溫馨好羨慕

有位人妻嫁入一家14口的大家庭，她在Dcard分享她的生活體驗，夫家祖孫四代同堂，包括老公的爺爺、爸媽、大哥一家四口、二哥一家四口、她和老公等13人及一隻狗共住一棟透天厝，有趣的生活獲得許多回響。

14口之家生活會有哪些狀況呢？原po說吃飯速度要快，一家人一起吃飯，一開始老公還特別提醒她「動作快」，因為一上菜很快就會被搶光。剛開始她都很客氣，嫁進來一個月之後也被同化咻咻咻飛快夾菜。

洗碗很可怕，家人會輪流洗碗，一次要洗全家人的碗，那個人總會洗到腰痠，但輪到誰都很認命。至於日常採買，都是每人月繳1500原共同基金，每周輪流去Costco採買日用品。

當初長輩蓋房子時沒想到將來會住這麼多人，所以只有兩間浴室。家中十幾個人洗澡要排隊，早回家的小孩先洗，晚下班的人就得排隊，原po也曾分享她曾經為了等洗澡等過兩小時。

家中人口眾多，讓原po戒掉買手搖的習慣，原本她每天都喝飲料，但因為買飲料回來又不免要幫其他人買，漸漸她自己也不買了，意外養成喝水好習慣。

原po表示自己很融入大家庭，也感受到許多好處，像是家人感情很好，接送小孩彼此幫忙很方便，孩子有現成保母、小老師、玩伴，小朋友也很多「恩典牌」衣服可以穿。買家電平分下來也變便宜，還「意外訓練成15分鐘洗澡洗頭洗衣服的技能」。

網友一面倒喊買洗碗機，「14人....買台洗碗機，認真」、「看到14個人要洗碗的時候就在想洗碗機了，這麼多人平分一下也不會太貴吧！」、「洗碗機真的要買，我們家四個人天天煮，買了促進家庭和諧」。

不少人讚嘆，「原po好厲害，我自己也是大家庭裡的媳婦，住了一年直接果斷搬出去」、「我家七口每天吵架，超級受不了，去年直接搬出來一個人住」、「我家15個人住三棟連一起的透天，也是差不多情況，碗槽真的很恐怖！14個人一棟我真的超級佩服妳」、「熱鬧又相處的好的大家庭，其實好羨慕！」、「真心替妳高興，希望所有家庭都能這樣，相安無事」、「好有趣的大家庭，看了這篇覺得互相跟平等真的好重要，在大家都可以接受的生活方式下才能降低紛爭」。

也有人有不同意見，「這種生活真的是過年過節體驗一下還可以，每天這樣才不要」、「今年過年初三去男友南部家拜年，現場也是約莫20個親戚真的是排隊洗澡，洗完澡還會下樓一起看電視」、「我外婆家大概也是這樣，我都覺得能在這邊生活的親戚好強，像我就喜歡安靜一點的空間，回到家還要social就好累」。