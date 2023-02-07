首次做客就被男友媽使喚幫忙洗菜 網群喊：快逃吧

通常情侶在感情穩定後，就會開始安排機會跟雙方父母見面認識一下。日前有一名女子上網發文抱怨，表示第一次到男友家做客就幫忙掃地、洗菜及洗碗的情況，是考驗？還是討厭？意外掀起網友論戰。

日前有一名女子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨，與男友交往後第一次去男友家做客，因首次去不好意思兩手空空，於是有買了一箱人蔘雞精當伴手禮，當天花了三個多小時車程，才到了男友老家，與長輩寒暄幾句之後，男友媽喊著女兒晚一點要帶外孫回娘家，於是拿起掃把就開始打掃，原PO坐在客廳看長輩這樣掃過來掃過去，覺得全身不太自在，只好跟著幫忙打掃。

後來男友妹妹帶個一雙兒女回來到家，在煮晚餐時，男友媽開口叫原PO進廚房幫忙洗菜，原PO滿臉問號，覺得自己應該是客人吧？但長輩已經開了口，只好硬頭皮進去幫忙。此時，客廳傳來男友媽與她女兒笑鬧聲，心想怎會叫客人入廚房洗菜呢？

吃完晚餐後，男友妹喊說要買東西就出門去了，所以原PO只好自告奮勇地幫忙洗碗，並把男友拉進來一起幫忙，結果男友反怪原PO說幹嘛自己說要幫忙啦！原PO不開心地回嗆「對啦，應該裝死」。

原PO表示，若不是當晚已經答應要住下來，早就轉頭走人了，男友大概知道自己媽有點過分了，畢竟是第一次見面。原PO心想，這情況要不就是考驗？要不就是討厭？總之，記下了。

貼文一出，不少網友憤憤不平表示「哇！第一次見面」、「先被下馬威了」、「覺得妳要三思了，第一次見面就這樣，往後可想而知的畫面」、「這個男友很不行」、「難得來家裡作客不是應該以禮相待嗎？怎會眉角這麼多，豬隊友是死了嗎？」、「妳還不跑？這擺明就要個保姆」、「免費傭人，多帶幾個回家試用看看」、「妳自己也感覺的出來，是奇怪的家庭」、「男友媽真敢開口」、「拜託放生，快點換下一位」、「不要嫁，第一次見面就這樣，後面還得了，快逃吧」。

有類似經驗的網友看了深表同感「一開始掃地，你去幫忙就錯了」、「我有兒子、我的心態是、還沒結婚前帶回家裡的一律是客人、沒見過叫客人洗菜洗碗的」、「我沒有兒子，我侄子帶女友回家，我也捨不得讓他女友洗碗」、「撇開男友媽是不是下馬威其次，男友全程惦惦的，再者真的要結婚就不要住在一起，否則沒完沒了」、「這種的要結婚要想清楚，客人就要做了，成了兒媳還得了，合不合理都要吞吶」、「你男友也沒用，他媽使喚你的時候，他就該出聲阻止了好嗎，你是客人，第一次去就叫你做事，很好笑，以後嫁進去你覺得你會有好日子嗎？」

但也有網友提出反面觀點「首先第一次去就過夜，難怪人家不把妳當客人」、「恭喜，妳第一關，通過了」、「你都要過夜了，她就當你是準媳婦了」、「往好處想就是，她把你當自己人了」。