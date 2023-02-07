女老師偷吃男排球顧問 赤裸告白「高中簡直是外遇天堂」

很多外遇事件的發生，都是在職場之內。近來，有一位外遇的老師，除了透露自己的外遇過程以外，還分析出他認為在學校裡頭，因為環境的某些因素，更造就了外遇發生的機率。

根據日本媒體「FORZASTYLE」報導，一位化名真帆的50歲媽媽，兒子已經是大學生了，另外還有一位女兒。真帆本身在關東某高中任教，並且擔任女子排球隊的顧問。而因為長期接觸，使得真帆和男子排球隊的顧問男老師，變得越來越親密。

由於高中生已經算懂規矩了，不需時時刻刻都盯著，加上就算放假時出門，也可以推說是為了學生和工作，所以和男排球顧問多了很多私下相約的機會，沒事就會吃飯、續攤，後來就這樣發生了進一步關係。

真帆坦承自己還是很在意所謂「不倫」的惡名，因此她說服自己，這只是「兩人互相幫忙排解壓力」而已。真帆確實認為，學校是一個非常容易誘發外遇的職場，她甚至聽說有老師曾和學生外遇，特別是男老師與女學生之間的禁忌戀相當頻繁。而校長等學校高階主管，更是不倫的常客。

不過最重要的一點，還是必須保密到家。曾有老師因為外遇事情曝光，在教職員室裡哭了出來，還面臨必須轉校的狀況。有時教育委員會也會用匿名的方式，去聯絡發生外遇的教職員。然而，由於真帆一直有小心注意的關係，因此直至現在，外遇的情形一直都沒有曝光。