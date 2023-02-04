每月1萬孝親費 過年不給紅包媽落淚⋯釣出過來人：該哭的是我們

不少晚輩都會包紅包給長輩，一名網友透露平時每個月會給父母1萬元補貼家用，爸爸的薪水也都給了媽媽，因此便打算過年時不包紅包給媽媽，沒想到媽媽聽到後卻落淚，讓他相當無言「真的是我的問題嗎？」

網友在Dcard發文，表示畢業後媽媽和他商量每個月給家裡1萬元，爸爸的薪水也給了全職家庭主婦的媽媽，因此他決定過年只包紅包爸爸，沒有要包給媽媽，媽媽得知後當場落淚，對原Po說「你就沒想過我幫你保的保險，沒想過以後要買房子我幫你出一些嗎？」

原Po坦言他的薪水有約5-7萬，但因從小到大就沒拿過什麼紅包，對包紅包沒什麼好感，他提到也有跟媽媽說改成每個月給1萬2，媽媽也不接受；買房錢的部分「關於頭期款，我也是會擔心媽媽說的幫你存最後變一場空，以前有過先例」、「房子車子什麼的，我是覺得自己有能力再買」。

貼文一出，立刻引起網友紛紛留言「這種情勒的家長好多...」、「這種父母建議你以後薪水都少報」、「講真的小孩一出社會就跟他要生活費的父母很糟欸」、「養兒防老觀念真的要不得」。

不少過來人也回覆「跟我媽媽一樣情勒大師，剛出社會第一個月就在討」、「過來人經過，但我媽不會哭，會暴怒」、「真的該哭的是我們，生活成本、壓力這麼高，還要承受上一代的壓力」、「我爸媽要求我每個月給8000，過年沒要過紅包就是了」、「月領三萬，自己只留七千生活費，其餘全給家裡，過年一樣照包紅包給他們，感覺自己像個被控制的媽寶 」。

不過也有人認為「其實你給他們錢，他們不一定亂花，大部分是存下來之後找名目再給你」、「媽媽也許很想要那個紅包袋跟親友炫耀」、「你包個1200、2200、3200、3600、6600意思意思不行嗎？」