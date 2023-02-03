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老公婚後超摳！連岳父母上車都收千元油費 她嘆：一直忍耐

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友為了家庭和諧，長期忍耐丈夫「小氣」的各種行徑。示意圖／ingimage
有女網友為了家庭和諧，長期忍耐丈夫「小氣」的各種行徑。示意圖／ingimage

家家有本難念的經，日前有女網友發文抱怨老公非常「摳」，婚前大方請客，婚後原PO為了照顧孩子，沒有工作、也沒有收入，卻還要原PO「AA制」，甚至連父母坐上他的車都要收取1000至2000元的油錢，讓許多網友紛紛勸「快離婚」。

有女網友在臉書社團「匿名2公社」抱怨老公的「摳門」行為，婚前表現得非常大方，出門約會、吃飯都會請客，甚至過年還會包紅包，但婚後卻變為「AA制」，尤其生完小孩後，由於原PO要顧孩子沒辦法上班，也沒有收入，對方也完全不理會，甚至要求跟娘家「要錢」，原PO也只好硬著頭皮跟家人求救。

她描述先生沒有不良嗜好，也很努力工作、有投資頭腦，但卻總把自己當作「免費台勞」使喚，她嘆「只要一拒絕馬上翻臉，為了家庭和諧，我一直忍耐」。最離譜的是，原PO爸媽常請客吃飯，但只要坐上他的車，就要收1000至2000元的油錢，無奈詢問網友「如果身邊有非常摳的另一半，你們會怎麼樣？」

許多人勸原PO「離婚」，表示「既然這麼計較，何必繼續下去呢」、「這種沒責任的男人就放生吧」、「如果對方不願意溝通及改變，就離吧」、「吃岳父岳母的軟飯、開個車也要收錢，這種恐怖男人快點離開」、「現在不把他休了，是準備要忍到老了以後幫他推輪椅送下山坡嗎？」。

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