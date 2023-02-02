男PO「極短裙」圖嘆女友冬天都包緊緊 網酸爆：不如你先穿

前陣子寒流來襲，全台各地冷風直颳，不過也有許多辣妹「沒有冬天」，總會穿著迷你短裙、踩著長靴走上街頭。一名網友表示，他看到很多女生都會穿著「極短裙」，但自己的女友沒有幾件這種長度的裙子、又很怕冷，冬天更不可能換上極短裙，讓他十分哀怨。這篇貼文隨即引起一陣討論，女性網友紛紛回應，自己的女友明明很怕冷，原PO還想盧她穿短裙，真的讓人「無法理解」，不過也有人好心提出一些建議，讓他能跟女友溝通。

一位網友在Dcard發文表示，自己的女友明明很愛美，也有不少短裙，但堆積如山的衣服中卻只有一件「極短裙」，而且只會在家裡穿，不會穿出門。原PO更附上一張女生穿著極短裙熱舞的圖片，表示在IG上看到女生穿著極短裙「都覺得超美的」，可惜自己的女友怕冷，一到冬天就包得緊緊的，一想到要等到夏天才能大飽眼福，就讓原PO感到十分哀怨，喊話女友「可不可以也常常穿這樣給我看」。

看完原PO的敘述，不少女性網友表示不能理解，「這天氣你叫她穿，不如你先穿，沒穿過都不知道冬天穿短裙很冷耶」、「陪她一起穿，不要只會看」、「短裙已經很容易走光，還要極短？這種是穿來表演跳舞居多，很少人會穿上街吧」、「這幾天真的很冷耶…我穿長袖長褲都要冷爆了，你竟然期待怕冷的女朋友穿極短裙給你看？」、「你女友是脾氣很好，但要是我男友明知冷得要死還跟我說想看我冬天穿短裙，我會覺得她不為我著想，很差勁」、「女生真的沒必要配合男友喜好讓自己冷死」。

許多女生也分享自身案例，表示自己在冬天穿短裙只換來了感冒；更有人表示，男友反而怕自己會冷、不想看別人看，所以希望女友在家穿就好。讓原PO趕緊滅火，稱自己告訴女友後，本人並不介意，不懂「底下某些女生是在氣什麼啦，別這麼認真」。

但也有網友推薦原PO一些折衷的方式，讓他在冬天「眼睛也能吃冰淇淋」，「短裙的話她可以在家只穿給你看，不要讓女友冬天穿短裙在外受寒受凍又被一些噁男意淫」、「想要女友穿得美美的，還有很多種方式阿，也有很美的長裙款式阿，或是包臀裙，女生的臀部線條會比較明顯，男生也滿喜歡的」、「如果你能開車接送她，然後幫她帶個保暖的衣服的話，那可以跟她說說看，不過如果你打算騎機車叫人家在這種天氣穿短裙，還是別鬧了吧」。