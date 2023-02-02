不讓媳婦住月中！婆婆情勒「去就斷絕關係」 她嘆：活在焦慮中

懷胎十個月的過程很辛苦，不少準媽媽生產後，會安排到月子中心休養身體。不過，近日一名準媽媽卻抱怨，她的預產期在2月份，事前就已經找好月子中心，等產後入住調養身體，怎料婆婆得知後，認為不需要花錢去月子中心，甚至當原po老公回家時，婆婆竟還爆哭說要斷絕關係，令全家人相當無奈。

該名網友在臉書粉專「靠北婆婆2.0」分享，自己預產期在2月，事前已找好月子中心，老公長期在外地工作，因此也很支持她住進月子中心。不料，婆婆得知後，竟罵她說「妳不尊重我」，明明她就可以幫忙，為何還要去月子中心，若被別人知道會被說閒話，誇張的是婆婆還到處跟別人說「我被我媳婦陷害了」。

不僅如此，婆婆還打電話給她父母，但原po父親是英國人，母親是台灣人，雙親觀念本來就開明，期間她媽媽也盡力與婆婆溝通，還專門從國外飛回來，但婆婆怎樣都講不聽。

婆婆除了每天電話打不停，還狂按他們家門鈴，連鄰居都被吵到受不了，讓她整個人身心俱疲，只好求助老公回家處理。結果，婆婆一看到兒子回家，立刻抓著他放聲大哭，揚言若堅持要去月子中心的話，就再也不會跟我們來往，「要斷絕關係」。

此話一出，讓她老公的哥哥與2個姐姐都嚇傻，紛紛勸說婆婆，然而老公的姊姊也都站在她那邊，反倒讓婆婆更生氣。原po表示，因為這件事每天都讓她在焦慮中渡過，她既不想妥協也不想看婆婆哭鬧，實在是進退兩難。

文章曝光，網友們紛紛抨擊婆婆的誇張行徑，「這樣的婆婆還是去月子中心好了，反正都鬧了一次，順她之後有事都來這招」、「去月子中心就要斷絕關係？我怎麼覺得好划算」、「請無視她，讓她的小孩去開導感化她就好，只要退讓這一回，接下來小孩給誰顧怎麼顧又是一場硬仗，沒完沒了」。