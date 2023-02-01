研究：兒童年僅九歲 就會曝險色情內容

半數青少年在13歲之前就看過網路色情內容，更有25%在9歲前就誤觸網站！英國研究指出，此狀況導致許多青少年對性產生好奇與錯誤認知，甚至出現自尊低落等狀況。然而，因為隱私問題，目前色情網站的年齡驗證制度都宛如紙壁，無法有效阻止幼兒誤觸，但最新技術希望可透過錄音判讀年齡，在不透露身分下驗證真實的年齡。

兒童誤觸色情內容

《BBC》報導，英國的兒童研究指出，25%的青少年表示，自己從9歲就開始接觸到網路的色情內容，隨著年紀增長，超過半數的青少年在13歲之前就接觸過網路色情。研究進一步指出，這將導致青少年產生自尊低落、對性與人際關係保持負面觀感等狀況。

然而，有許多青少年是在無意間發現網路上的色情內容，如青少年施奈德在8歲時，只是搜尋無意聽到的髒話，就誤觸色情網站。施奈德的母親表示，「我已準備好各式各樣的防範工具，包括刪除Youtube、強化驗證等方式，但沒想到兒子用幾秒鐘就可以連上成人網站。」

對性的錯誤認知

該英國報告的專員蕾切爾表示，「在18到21歲的族群中，有79%的人在兒童時期看過涉及性暴力的內容。」這也導致幾乎一半的年輕人希望性行為中涉及如勒脖等身體攻擊，並認為「相當正常」。

她指出，政府應該加強法源來避免幼兒接觸網路上那些暴力、厭女的色情內容。蕾切爾表示，父母不應該將「性」視為禁忌話題，更要向孩童明確表示，「極端的色情內容並非真實的，而是演戲而已」。

年紀驗證仍發展中

網路安全技術商「VerifyMy」員工盧勒姆表示，該報告「令人相當擔憂，但遺憾的是，這結果並不令人意外」。他指出，就目前而言，沒有什麼工具能夠有效阻止兒童在網路上接觸到色情內容。

目前色情網站最常用來阻止兒童瀏覽的方式就是「驗證年紀」，但因為涉及隱私問題，大多數年齡驗證淪為紙牆壁。《BBC》報導，年齡驗證技術商董事柯恩說，目前AI能以自拍或錄音就能判讀年紀，希望能讓用戶不用身分證件就能完成年齡驗證，在不洩漏隱私的情況下，完善年齡驗證的制度。

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