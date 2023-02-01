準媽媽想住月子中心…夫一看價格搖頭 網曝關鍵勸「別失和」

現代人講求生活品質，不少人在生產後選擇住進月子中心，讓自己好好放鬆一下。近日有網友在PTT發文表示，自己的好姊妹生完孩子後都有住月中，但老公看到價錢後卻相當反彈，究竟該不該住月子中心的話題也在網路上引起熱烈討論。

一名女網友在PTT以「到底該不該住月子中心…」為題發文表示，她身邊的朋友們都有住月中，除了好處多多，產婦也能好好放鬆，但老公看到月子中心的價格後非常反對，認為月中根本不值那個價錢：「我自己也知道這不是一筆小數目，但又很希望可以去那邊被人照顧，好好放鬆一個月…想知道各位媽咪大多也都是在家自己坐月子嗎？」

貼文一出引發熱議，贊成的網友紛紛表示住月中是生完寶寶後最快樂的時光：「住好住滿」、「新手爸媽很值得住，可以學習照顧寶寶技巧，不用省這筆錢，往後育兒花更兇」、「如果一個月才30萬都嫌貴，當初就不應該生的」、「十幾二十萬真的小錢」、「財去人安樂」、「新生兒讓專業的來24小時照顧比較妥當」、「月中一個月會是已婚男人最幸福的一個月」。

大多數網友還是認為「經濟許可與否」才是關鍵：「千萬別打腫臉充胖子，之前有人還貸款去住月中，很多推住好住滿的真的害死人」、「每一家狀況不一樣，好好跟老公討論，總不可能做個月子存款都乾了，那後續怎麼生活」、「身邊好幾個沒去月中的也是活得好好的」，網友也呼籲原PO不要只因為閨蜜慫恿就想住月中：「所以說女人的錢好賺，因為女人會互洗腦波。」

也有網友分享折衷的做法，妻子產後大約花3萬元請月子中心托嬰一個月，夫妻倆也能暫時過上清淨的日子。