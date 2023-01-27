婆媳問題超常見！為何很少聽到「岳婿問題」 過來人點出1關鍵
不少女性婚後都會面臨到婆媳問題，假設沒有好好地去解決，恐怕會走向離婚的結局。然而，一名網友在網路上發文，提到岳婿問題似乎很少見，貼文曝光後也掀起討論，不少過來人都認為關鍵在於「婚後住哪裡」。
今（27）日一名網友在PTT上以「婆媳問題？為什麼沒有岳婿問題」為題發文，原PO提到婆媳問題很常見，但卻很少聽到岳婿問題，「是不是像孔老夫子說的，『唯女子與小人為難養也』，女生很難搞嗎？」。除此之外，原PO認為台灣夫妻的薪資待遇，基本上是男生較高薪，因此詢問大家，「女生是比較沒上進心，還是社會歧視女性？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「女人天生就好鬥，聊天也是誰誰媳婦怎樣」、「當媳婦時一起罵婆婆，當婆婆時一起罵媳婦，岳婿只會想晚餐吃什麼」、「女人總是為難女人，痛苦的是中間那一個」、「男生大部分都在忍耐」、「男生比較不會刻意去挑起紛爭」、「岳父也不會比公司上司討厭吧，男生早就習慣了啊」、「岳婿主要是婚前有摩擦，婆媳是婚後有摩擦」。
也有過來人提到關鍵在於「婚後住哪裡」，「男人就幾乎沒在住岳父家，重點就是住哪裡啊，八成婆媳問題搬出去就解決的差不多了，住在岳父家的比例那麼低」、「又不住一起，一年見一次，要怎麼有問題？」、「我看人家沒一起住的，通常婆婆媳婦也是客客氣氣，一起住一樣出事啦」、「男人搬到女方家住，看看會不會有問題」。
還有網友針對薪資待遇的話題回應，「傳統社會的陳舊觀念吧？男主外女主內，有聽過一些企業的重要職位只找男性」、「我弟生3個了，他老婆在家帶孩子，老公繼續工作，等孩子大了都幾年了，老婆去哪裡工作，能找到比先生更高薪的工作？平平是受薪階級，一個職涯被迫中斷，兩個人怎麼能去比較」。
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