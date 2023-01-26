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過年狂被「催生」 人妻神回1句親戚秒閉嘴：拖老公下水就對了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻過年返鄉被親戚瘋狂催生小孩，除了分享一系列回覆親戚問題的神級話術，也透露一個讓親戚閉嘴的秘笈「凡事都把老公拖下水就對了」。 示意圖／ingimage
一名人妻過年返鄉被親戚瘋狂催生小孩，除了分享一系列回覆親戚問題的神級話術，也透露一個讓親戚閉嘴的秘笈「凡事都把老公拖下水就對了」。 示意圖／ingimage

過年返鄉最怕被親友問東問西，除了感情工作學業，有時還會被長輩催婚或催生，常使氣氛尷尬又不知道如何回話。一名人妻PO文分享一系列回覆親戚問題的話術，同時透露一個秘笈「凡事都把老公拖下水就對了」，讓不少網友看完直呼「好讚好愛」。

原PO在Dcard發文「媳婦互助會 婆家親戚狂催我生，我這樣讓他閉嘴」，抱怨說今年過年回婆家時，毫無例外的又被親戚們機關槍式的轟炸了一遍，因此想跟網友們分享自己是怎麼回覆「多管閒事」親戚的問題，並列出下面幾項實例：

親戚：結婚一好一陣子了捏，怎麼還不生？

原PO：因為我跟老公賺得不夠怕養不起啦！

親戚：怎麼會養不起？聽XX說一個月可以賺很多餒！

原PO：喔！因為我們兩個都很愛買東西，買一買錢就沒了。

親戚：哎唷這麼會買喔？做老婆的要知道存錢哪、持家哪！

原PO：我也想存啦！但我老公就說錢賺了就是要給我花，所以一直買一堆東西送我，我也沒辦法。

（親戚沈默）

親戚：啊那你咧，在哪工作啊？一個月能賺多少？

原PO：阿姨我的工作你不熟悉啦！啊一個月賺的跟我老公差不多。

（親戚沈默）

親戚：哎唷你們還是要趁年輕趕快生啦！

原PO：就是因為年輕，所以我還有七年才會當高齡產婦，不急喔！

（親戚沈默）

親戚：阿賀啦賀啦！

原PO表示，被問話的次數多了，自己最後得出的結論就是「非常直截了當的回應＋凡事都把老公拖下水就對了」，保證讓親戚們錯愕到不知道該怎麼回話。

貼文一出，網友們紛紛留言自己應付親戚的神級話術，「不知道在哪里看到有人回『幹嘛對我們的床事感興趣，不要逼我們做愛好嗎？』好好笑」、「我還記得有一次先生的伯母說：你們還沒懷孕阿XX（我先生）的精子是游到哪去了？我下意識就回：都吞下去了」、「我很討厭小孩，小孩很吵，今年這樣直接回了一個不親尬聊的親戚」、「我都回我們今晚會再繼續努力，這樣回基本上就夠尷尬了」、「我只有默默的說了：我生完你幫我養20年我就生」、「親戚問我老婆什麼時候要生的時候，我都直接回說我結紮了，沒有要生，親戚全部傻眼」。

另外有網友告訴原PO「用這招的前提下，是老公會挺你」，並揭露說「我前夫從不幫我說話，放我一人面對全家族唇槍舌戰，只要見面就是叫我生二寶，偏偏這家族又很愛聚會，不是只有過年才見的到。曾嗆過前夫，我是當寡婦了膩，他怎麼都不出來擋？結果他回我，因為他也想生，看看能不能把我勸到願意生」。

Dcard 親戚 結婚

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