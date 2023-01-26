過年狂被「催生」 人妻神回1句親戚秒閉嘴：拖老公下水就對了

過年返鄉最怕被親友問東問西，除了感情工作學業，有時還會被長輩催婚或催生，常使氣氛尷尬又不知道如何回話。一名人妻PO文分享一系列回覆親戚問題的話術，同時透露一個秘笈「凡事都把老公拖下水就對了」，讓不少網友看完直呼「好讚好愛」。

原PO在Dcard發文「媳婦互助會 婆家親戚狂催我生，我這樣讓他閉嘴」，抱怨說今年過年回婆家時，毫無例外的又被親戚們機關槍式的轟炸了一遍，因此想跟網友們分享自己是怎麼回覆「多管閒事」親戚的問題，並列出下面幾項實例：

原PO表示，被問話的次數多了，自己最後得出的結論就是「非常直截了當的回應＋凡事都把老公拖下水就對了」，保證讓親戚們錯愕到不知道該怎麼回話。

貼文一出，網友們紛紛留言自己應付親戚的神級話術，「不知道在哪里看到有人回『幹嘛對我們的床事感興趣，不要逼我們做愛好嗎？』好好笑」、「我還記得有一次先生的伯母說：你們還沒懷孕阿XX（我先生）的精子是游到哪去了？我下意識就回：都吞下去了」、「我很討厭小孩，小孩很吵，今年這樣直接回了一個不親尬聊的親戚」、「我都回我們今晚會再繼續努力，這樣回基本上就夠尷尬了」、「我只有默默的說了：我生完你幫我養20年我就生」、「親戚問我老婆什麼時候要生的時候，我都直接回說我結紮了，沒有要生，親戚全部傻眼」。

另外有網友告訴原PO「用這招的前提下，是老公會挺你」，並揭露說「我前夫從不幫我說話，放我一人面對全家族唇槍舌戰，只要見面就是叫我生二寶，偏偏這家族又很愛聚會，不是只有過年才見的到。曾嗆過前夫，我是當寡婦了膩，他怎麼都不出來擋？結果他回我，因為他也想生，看看能不能把我勸到願意生」。

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