快訊

初四迎灶神！今天別出遠門 在廚房犯雙忌恐窮整年

把握大樂透幸運日！台彩：大年初四9年開7次頭獎最旺

初四提前北返！出遊走春車潮將湧現 國五恐塞到深夜

哥哥遲遲不娶交往多年的女友 弟一問才知原來是「復仇大計」

香港01／ 布萊恩
示意圖。 圖／Ingimage
示意圖。 圖／Ingimage

拍拖多年仍不肯結婚，背後竟是駭人的報復計劃？有台男於討論區發文表示，哥哥與交往多年的女朋友已到適婚年齡，但哥哥遲遲不願結婚，一問下才發現驚人真相────原來哥哥的女友多年前曾出軌，而哥哥表面上假裝原諒她，實際上以浪費青春的手段作報復，更只把她當作「炮友」，卻不打算娶她。樓主聽罷為哥哥的女友感到心酸，猶豫是否該把真相告訴她。

貼文引來網民熱議，大部份都支持樓主的哥哥，認為作為弟弟不宜多管閒事，「你真的是他弟嗎，為外人著想是三小」、「你替他女朋友可憐！沒想過哥哥當初的傷痕有多痛！」，也有網友認為這種報復手段只是「兩敗俱傷」。不過，有網友認為樓主對哥哥的女友過份關心，甚至是傾向站在對方立場，故懷疑樓主根本是喜歡她。

該台男於Dcard討論區以「哥哥把未婚妻當作砲友」為題發文，指哥哥與交往多年的女友都已經到適婚年齡了，不過哥哥遲遲不進一步規劃婚禮，他好奇一問下，發現原來哥哥的女友多年前曾出軌，哥哥表面上假裝原諒她，實際上以浪費對方青春當作報復手段，「現在只把她當作砲友（炮友）而已」。

樓主表示，之前與哥哥的女友聊天，對方透露著未來婚後要如何計劃2人工作、教育小孩等，對方也一直以為以前出軌的事情已過去，深信哥哥一定會把她娶進門。

樓主又說，撇除出軌，哥哥女友的個性、職業都受他們家人喜愛，於是他近日再多次問哥哥是否要放下過去出軌的怨恨，把女友娶進門，但哥哥每次都肯定地表明「這樣對付她是剛好而已」，令樓主猶豫應否把真相告訴哥哥女友，「感性上我應該支持自己的哥哥吐一口氣，不過理性上還是覺得花掉一個女生的青春這個報復實在太嚴重了」。

貼文引來網民熱議，大部份人都支持哥哥的做法，認為樓主不宜多管閒事，「我是覺得不關你的事的話，就別去搞混水啦」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「你真的是他弟嗎，為外人著想是三小」、「你替他女朋友可憐！沒想過哥哥當初的傷痕有多痛！」。

也有網友認為這種報復手段只是「兩敗俱傷」，「所以她的青春是青春，你哥的青春不是青春嗎？你哥也是在支付自己的青春報仇」、「哥哥是在嘴硬吧，自己沒勇氣止損，講得好像這樣有報到仇一樣」。

不過，對於樓主如此關心哥哥的感情事，又傾向希望女方獲得幸福，有網友推測樓主根本是喜歡哥哥的女友，「我合理懷疑你想接盤」、「不然最後你來娶走好了，看你這麼喜歡的樣子」、「我覺得原po是對自己的嫂子有興趣，要不然正常人哪裡想要去提醒女方…」。

延伸閱讀：

女友愛愛呻吟叫似色情片　男子自豪超有成就感　驚悉殘酷真相崩潰

女友驚喜宣布懷孕　男友自知戴綠帽崩潰：已結紮　女友咁辯解絕了

文章授權轉載自《香港01》

出軌 結婚 女生 情侶

相關新聞

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

哥哥遲遲不娶交往多年的女友 弟一問才知原來是「復仇大計」

拍拖多年仍不肯結婚，背後竟是駭人的報復計劃？有台男於討論區發文表示，哥哥與交往多年的女朋友已到適婚年齡，但哥哥遲遲不願結婚，一問下才發現驚人真相────原來哥哥的女友多年前曾出軌，而哥哥表面上假裝原諒她，實際上以浪費青春的手段作報復，更只把她當作「炮友」，卻不打算娶她。樓主聽罷為哥哥的女友感到心酸，猶豫是否該把真相告訴她。

父母過世她不回家吃團圓飯 嫂嫂力勸還帶回娘家過年暖哭網友

許多人過年會回家吃團圓飯，一名網友因家中父母已過世，原本沒有要回家過年，卻收到嫂嫂的訊息要他除夕回去團圓，初一擔心她一人在家還打算帶她回去娘家，兩人的對話讓原Po感動落淚

幾米／空氣朋友

空氣朋友

【客家新釋】葉國居／等路

桃園升格直轄市十年後，仍有一結在我心中難解，老家住址因升格走味了。鄉變成區，村改名里。我花了很長時間說服自己適應它，這個...

【剪影】王岫／淡水山河間

淡水以觀光聞名，看山、看河、看夕陽，皆有美景。許多攝影或繪畫作品以淡水為背景而聞名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。