看《灌籃高手》電影哭爆卻遭小11歲女友嘲笑 他「不忍了」秒提分手

睽違26年，電影版《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》終於再度上映，讓許多粉絲都相當感動，然而一名網友卻表示，自己和女友去看電影版時，女友不斷發出嫌棄的聲音，還笑他「很幼稚」，甚至嘲笑他，最後讓原PO忍不住提了分手。

一名網友在「匿名公社」中貼文，表示電影《灌籃高手》這對年過40的大叔來說「非常的重要」，他從國中開始接觸這部漫畫，甚至因此參加國高中的籃球社。20日原PO帶女友一起看灌籃高手，但可能因為女友小他整整11歲，她從訂票時就不開心，甚至進影廳時也相當冷漠。

在過影過程中，女友還頻頻發出「嘖嘖」聲，導致原PO只能忍住眼淚，直到擊掌時才忍不住潰堤。散場後，原PO竟被女友嘲笑，還表示他「很幼稚」，還批評「這麼無聊的籃球電影居然一堆人跑來看」，接著還開始貶低他的人格，導致原PO忍不住和女友提分手。

原PO說道，原本以為年齡的隔閡只要有愛都可以克服，看來「是我太天真」了，許多網友留言表示「別懷疑！你跟她在一起只有肉體的歡愉⋯⋯分手是好事！加油」、「時代不同了，我們以前的那種連牽手都要搞3個月，為了接吻要搞一整年，上到床都已經交往快3年的時代，他們是不會懂的」、「每個人都有追求的目標，只不過你喜歡的她沒興趣，換個人好了」、「貶低人格我可以接受，但攻擊灌籃高手不、可、原、諒！」。

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