過年前報喜「終於懷孕」卻惹婆婆不高興 人妻猜3原因：現在不是時候

難孕婦女能成功懷上孩子都是得來不易，台灣有人妻於網上發文大嘆，她與老公努力了很久，看遍中西醫和做試管嬰兒，好不容易才懷孕，沒料到奶奶竟不高興。由於老公很了解奶奶的心思，兩人討論後終猜出原因有三，包括沒人幫忙大掃除、奶奶沒法於新年期間指使她當丫鬟苦工，以及大嫂也正懷孕，奶奶不想同時照顧兩名孕婦。

該名人妻於fb群組「匿名2公社」發文表示，好不容易才懷上孩子後，身邊的人都替她開心，卻只有奶奶不高興，她後來與老公討論後猜測原因有三：第一，快將過農曆新年，由於她正懷孕不方便做粗重工夫，故沒人可以幫奶奶大掃除；第二，奶奶的兒女子孫都會回家過年，奶奶今年不能指使她當丫鬟苦工；第三，大嫂預產期在新年後，將搬回來住，而她屆時肚子將慢慢變大，奶奶不想兩頭忙，同時照顧兩名孕婦。

她指出，現時懷孕還不到3個月，「寶寶非常脆弱」，奶奶原希望她能幫忙「爬高爬低搬大型傢俱」，但現時使喚不到，故認為她懷孕得不是時候，「這幾天各種陰陽怪氣給臉色」，不過她一點也不在乎，因為老公和娘家都很疼惜她，「老公現在把我當祖宗養着，我娘家也特別照顧我」。

人妻又說，奶奶一直只喜歡長子，對她夫婦二人很冷淡，「以前沒小孩要處處看人臉色過日子，幸好我老公還蠻挺我」，大讚是老公「神隊友」，若奶奶心裏不順對她陰陽怪氣，老公也會「兇回去」，否則她也不會待在奶奶家中4年還不搬走。她指出，「以前看在她是我老公的媽媽份上我多少忍了，現在但凡影響到我養胎我就不客氣了」。

網友紛紛批評奶奶，「比起懷孕，大掃除那是什麼了不起的大事，平常都沒在掃嗎？再說都是自己的親人回來，又不是什麽多特別的客人，不要太髒亂即可，不替媳婦開心，寶貝呵護都來不及了，擺啥臉色，婆婆好怪的心態」、「奇怪了，自己的兒女不打掃？一定要叫媳婦？」、「買個掃地機器人就好了，過年再請個打掃單位，為什麼要別人的女兒掃」。

不少網友恭喜樓主幾經辛苦終於懷上孩子，又讚賞丈夫是「好老公」，「好不容易有小孩別理她，讓老公去幫忙吧！老公挺你很讚」、「老公是好隊友，恭喜妳」、「好險妳嫁了個腦袋清楚的非媽寶好老公」。

有網友勉勵及提醒樓主，「加油，照顧好自己和肚子裏的寶寶，別去管其他人說什麼」、「凡事還是小心為要，既然懷的不是長孫，也別寄望會受到多大的重視！先不論婆婆心裏怎想，照顧好自己，其他別想太多」、「有孩子不會讓妳有底氣的，等妳生完，還是會繼續使喚妳，重點是妳老公要夠硬氣」，甚至有人建議「趕快搬離婆家，夫妻自己住」。

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文章授權轉載自《香港01》

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