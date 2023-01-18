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婆家說初一洗澡會窮！媳婦大姨媽來痛苦求解 網曝：找老公去這

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名媳婦上網求問「有人婆家過年的傳統，大年初一不准洗澡的嗎？」 示意圖／擷自ingimage
有一名媳婦上網求問「有人婆家過年的傳統，大年初一不准洗澡的嗎？」 示意圖／擷自ingimage

農曆春節即將到來！大年初一是新年最重要的一天，有一些迎接新年好運的傳統習俗及禁忌，傳統長輩或民俗專家常提到這天有不能洗頭、打掃、睡午覺等禁忌。日前有一名媳婦不解上網求問「有人婆家過年的傳統，大年初一不准洗澡的嗎？」掀起網路議論。

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文求解，「請問大家，有人婆家過年的傳統，大年初一不准洗澡的嗎？」說大年初一洗澡家裡會窮。但有一年初一剛好生理期第二天，不洗澡真的很痛苦，每年為了初一洗澡問題好像犯了多大的禁忌。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多媳婦都深有同感的表示「有喔，我先生家就是，不能洗澡，還有中午吃飯過後不能午睡」、「也有說過不能洗衣服，我都照洗，又沒洗他們衣服叫什麼」、「以前很多老人家真的有這些習俗，你就只能撐過初二凌晨趕快洗澡」。

於是有不少網友建議原PO「過晚上12點就可以了」、「過11點就是隔天啦」、「別傻了，上有政策下有對策」、「出去洗順便玩，一舉兩得」、「跟老公二人找HOTEL大洗特洗」、「聽過最神奇的是要守歲跪整晚，覺得給紅包金額沒到位的後遺症。我婆家也是大年初一不能洗澡、洗衣服、掃地，所以我們都晚上11:00後洗澡」。

但也有很多網友不以為然的說道「只有不洗頭，沒有不洗澡呀」、「沒聽說，只知道大年初一不要掃地，不要洗衣服而已」、「只聽過不能睡午覺，洗衣服」、「不能洗澡沒聽過，只聽過初一、初二不能掃地＋洗衣服」、「家裡窮沒關係，還找理由」、「會窮跟財務智商有關係，跟大年初一一點關係都沒有」。

最後原PO表示，謝謝大家回覆讓她增長見聞，先去汽車旅館洗完再回家這個建議挺不錯，「今年就來落實，順便不帶先生去，自己出去玩」。

媳婦 生理期 禁忌 HOTEL

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