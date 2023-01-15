存款4000萬！他不解「收租佬」女友去市場買菜還殺價：很缺嗎？

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聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示自己的女友是「收租佬」，但卻會「省小錢」，因此令他感到不解。 示意圖／ingimage
原PO表示自己的女友是「收租佬」，但卻會「省小錢」，因此令他感到不解。 示意圖／ingimage

每個人對於金錢觀念大不同，有男網友不解自己的女友家庭富裕是「收租佬」，更是「超級好野人」，卻常常要「省小錢」，令他嘆「我沒到那境界不曉得有錢人在想什麼是嗎？」。

有男網友在臉書粉專「靠北女友2.0」上發文，表示自己的女友「她們家是貨真價實的收租佬」，先前去女友家作客時，就注意到牆壁上的鑰匙，約有10至20間在收租，且其中幾間還是店面。此外，女友從大學時期就拿到5間的收租金額，靠收租養活自己，可說是「超級好野人」。

但令原PO感到不解的是女友的省錢行為，去菜市場要殺價、消費時查詢店家是否有打折優惠、旅遊住宿退房也收刮能帶走的用品，唯一去精品店不會問價格，也不會跟原PO計較花多少錢在她自己身上。

提及原PO女友的父母，常把「做人低調少很多事」掛嘴邊，卻去凌志展館買台休旅車，類似保母車，作為貨車用，讓他直呼「這種叫低調？」、「很有錢硬要裝低調」。某次原PO看到女友戶頭裡還有近4000萬台幣，更讓他困惑嘆「這家人這麼有錢為何還要有此舉動？」、「還是說我沒到那境界不曉得有錢人在想什麼是嗎？」

許多網友紛紛回應，「跟錢沒關係，殺價跟追優惠、折扣對女人來說是殺的喜悅」、「你不能接受，就分手囉」、「很多有錢人很低調的」、「娶回家就不用奮鬥了，只是要拋棄不值錢的男人自尊」、「你乖乖當小白臉就好，說些好聽話，日子更好過」。

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