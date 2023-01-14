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老公婚後態度轉變要博士老婆休學 網一面倒勸離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO老公為了生活費，婚前婚後態度大轉變，要求原PO休學。圖片來源／ingimage
原PO老公為了生活費，婚前婚後態度大轉變，要求原PO休學。圖片來源／ingimage

婚姻需要彼此尊重才能長遠！有女網友近期分享，她表示自己是博士生，她碩士畢業後被老公求婚，當時老公答應養她，讓她家裡煮飯就好，原PO唸書期間繳交自己學費、健保費、電信費等開銷，未料老公婚後態度180度轉變，因為生活費的事跟她鬧翻，還要她休學去賺錢。對此，網友一面倒力挺原PO，並勸說原PO考慮離婚

原PO在「Dcard」發文指出，她表示，自己是一名博士生，老公當年在她碩士畢業後求婚，因為她還是學生，暫時不會去工作，經濟不穩定，想念完博士班在考慮結婚，但老公大她8歲，不斷被父母催婚，當時老公也強調，他會負責養她，也會幫她出學費，甚至讓她在家煮飯就好，不用工作。

原PO結婚後繼續唸博士班，希望一圓教授夢想，為了不讓老公有壓力，她也自己支付了學費，健保費、國民年金、電信費和其他雜支也是自己出，她下課後也會趕回家幫老公煮飯，打掃家裡，原PO老公雖然經營小公司，年收約有200萬元，卻從來沒有給原PO生活費。

原PO說，一年過去她的錢快不夠用，她試著與老公要生活費，但老公只說她現在過得很幸福，吃他的用他的，怎麼不去工作養家，只是在唸書，沒有工作還拿生活費，他高職畢業後就努力賺錢，唸書根本沒有用，與其跟他要生活費，不如休學去賺錢。

原PO聽聞後相當難過，她表示，念博班本來就是她的規畫，既然如此不懂老公為何還要跟她結婚，老公每天下班後吃完晚餐就打電動，從來不跟她說話，家事也從不幫忙，甚至婆婆發現她沒錢塞錢給她，老公還會覺得沒面子，回家念了一頓，只好無奈求助網友是否放棄學業。

對此，不少網友都站在原PO立場，「與其為了一個言而無信的男人放棄學業，妳還不如考慮離婚」、「感覺你老公會跟妳結婚，只是想找一個免費女傭和潛在的生產工具而已，等妳有了小孩後就是當家庭主婦」、「我現在終於知道，為什麼我同事，會堅持學位拿到才要結婚，她也不止一次跟男友說，她可以找更好的，不要等她」、「無論如何現在一定要好好避孕」。

結婚 離婚 婚姻

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