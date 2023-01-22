回婆家收到親筆信問候 感動內容讓人妻飆淚「遇見她太好了」

婆媳紛爭經常是許多家庭的困擾，不過也有能夠互相體諒，和睦相處的婆婆和媳婦。近來一位日本網友，就分享了婆婆意外給她的貼心舉動，讓她感到非常感動，也引起許多迴響。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位日本twiiter網友「maru」近來分享，表示她日前到婆家走動，回來時意外發現婆婆塞了一封信在行李中，內容祝她新年快樂，對她一直以來的幫忙表達謝意，並要她復職後隨時注意身體健康，有什麼問題就直說，一定會想辦法幫忙。

看到這封貼心的信件，讓maru感動不已，表示自己真的很喜歡婆婆，甚至把她當神一樣看待，過去在懷孕生產前後，就受了婆婆不少照顧，給她吃最喜歡的草莓，平時也很尊重她的想法。覺得婚姻以來最慶幸的，就是能遇見人這麼好的婆婆。

網友們看到也紛紛表示「無論是內容還是字跡都很美」、「最後還有愛心，好可愛」、「真是位通人情又會寫的婆婆」、「好棒的一封信」、「實在太感人了」、「常常覺得字漂亮的人，個性也都不錯」、「我也很喜歡我婆婆，常常覺得有兩位母親存在」、「簡直是聖母」、「你也是很棒的妻子」。

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