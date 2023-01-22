回婆家收到親筆信問候 感動內容讓人妻飆淚「遇見她太好了」
婆媳紛爭經常是許多家庭的困擾，不過也有能夠互相體諒，和睦相處的婆婆和媳婦。近來一位日本網友，就分享了婆婆意外給她的貼心舉動，讓她感到非常感動，也引起許多迴響。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位日本twiiter網友「maru」近來分享，表示她日前到婆家走動，回來時意外發現婆婆塞了一封信在行李中，內容祝她新年快樂，對她一直以來的幫忙表達謝意，並要她復職後隨時注意身體健康，有什麼問題就直說，一定會想辦法幫忙。
私、義母大好きなんだけど、ほんとに神様みたいな人で気遣いのプロなんだよなー。こっそり荷物の中にお手紙付きの封筒が入ってたよ。夫と結婚して良かったって思う以上にお義母さんと出会えて良かったなぁ pic.twitter.com/7FpxqZy32m— maru︎︎☺︎@3y＋10m (@b9g2love) January 6, 2023
看到這封貼心的信件，讓maru感動不已，表示自己真的很喜歡婆婆，甚至把她當神一樣看待，過去在懷孕生產前後，就受了婆婆不少照顧，給她吃最喜歡的草莓，平時也很尊重她的想法。覺得婚姻以來最慶幸的，就是能遇見人這麼好的婆婆。
網友們看到也紛紛表示「無論是內容還是字跡都很美」、「最後還有愛心，好可愛」、「真是位通人情又會寫的婆婆」、「好棒的一封信」、「實在太感人了」、「常常覺得字漂亮的人，個性也都不錯」、「我也很喜歡我婆婆，常常覺得有兩位母親存在」、「簡直是聖母」、「你也是很棒的妻子」。
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