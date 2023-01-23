和婆婆紛爭不斷壓力好大 丈夫補刀這句話讓人妻徹底怒了
婆媳相處問題，一直是許多夫妻會遭遇到的困擾之一。特別是喜歡「熱心下指導棋」的婆婆，往往會給媳婦造成莫大的壓力。近來日本媒體，就有這麼一則感情糾紛。
根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名奧村健太的39歲男性，至今已經結婚9年，並且生了兩位小孩。由於長期在外，平時基本上只有暑假和新年時會和父母團聚。然而就在某一年從老家回來時，妻子卻向健太訴苦，表示下次她不想再陪健太一起回老家了。
健太打聽之下，才知道妻子一直覺得自己被健太一家人敵視。特別是婆婆，總是會數落她的種種，像是說「妳的母乳餵得不夠，所以小孩才會長不大」，或怪罪她沒教好，讓小孩的語言能力學習得比較慢等等，讓她每此都倍感壓力。
健太認為難得和父母相聚，因此後來改成讓父母來到自己家裡拜訪。妻子一開始雖然同意了，不過婆婆一到家後，卻時不時的翻動冰箱，也會把她叫過去指點，說什麼東西應該要怎麼保存才對等等，這又讓妻子的不滿持續增加。
更糟的是，婆婆告訴她健太比較喜歡口味重的料理，健太一聽後便加以附和，表示自己曾像妻子要求口味再重一點，但妻子卻還是照原本的方式調味。這讓一直以來努力下廚，並顧慮一家健康而選擇清淡口味的妻子極為不滿。如今健太和妻子雖然還沒離婚，但雙方的感情卻降至谷底，恐有一觸即發的趨勢。
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