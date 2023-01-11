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明明有婆家和娘家！她除夕跟老公在家吃麥當勞 大批人妻羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和老公過年在家吃麥當勞。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO和老公過年在家吃麥當勞。 示意圖／聯合報系資料照片

農曆春節即將到來，按照傳統習俗來說，已婚的女性就要在夫家吃年夜飯，但也有例外的可能。昨（10）日一名女網友在網路上發文，提到原本除夕想回娘家吃飯，但卻被媽媽拒絕了，因此和老公只能在家吃麥當勞，而貼文曝光後也掀起討論，不少過來人都很羨慕。

昨日一名女網友在Dcard上以「明明有婆家和娘家，但我除夕吃麥當勞」為題發文，她提到家裡的三姊妹都陸續嫁出去，親姊和親妹的婆家都很傳統，而老公則是單親家庭，爸媽在他小時候就離婚，現在公公已經過世，婆婆也有一起生活的另一半，所以老公沒有吃團圓飯的習慣，一直以來都是自己過。

某年，原PO禮貌地詢問老公，除夕有要和婆婆吃團圓飯嗎？老公表示一直以來都是各吃各的，媽媽也說沒有一定要一起。原PO因此提出想法，「那媽媽不介意的話，我們可以回去陪我爸媽吃嗎？」因為三個女兒都嫁出去了，原PO怕爸媽一時失落感太重。

原PO的老公爽快地答應，她的腦中也開始想像爸媽感動又開心的表情，認為除夕夜還有嫁出去的女兒能回來陪伴，應該是一件很棒的事情，「殊不知我終究是高估了我自己！」原PO透露和媽媽分享消息的當下，竟然就馬上被拒絕了，「我跟妳爸除夕都吃素，妳回來我還要幫妳準備葷的，你們回來太麻煩了，去陪妳婆婆吃啦！」

原PO的媽媽認為，婆婆說「不一定要回去」，不代表「不想要我們回去」，因為她的個性很溫和，同時又不願意勉強別人，所以或許只是不好意思開口而已，「要我既然做了人家媳婦，就要學會替婆家多著想之類的，我覺得這應該才是媽媽不讓我回娘家的主要原因，因為媽媽曾經說過，『為女兒準備飯菜是她的幸福』」。

然而，因為已經事先和婆婆告知，除夕會回去娘家吃飯，因此婆婆也和山友約了一起圍爐，導致那年原PO和老公只能回自己家吃麥當勞，「我的媽媽和婆婆都超級善解人意，所以這不是抱怨文，只是覺得有趣，搞到最後兩邊都回不去」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「吃麥當勞就吃啊，一堆已婚女性看到這篇，大概是羨慕到要死了」、「好羨慕喔！雖然還只是學生，但每年都要回去跟一大票親戚圍爐就很累」、「羨慕死…過年都要面對夫家一些根本不知道要叫什麼的親戚」、「很好啊，我多希望不用陪娘家或婆家父母吃著拜拜的雞」。

也有網友分享自身經驗，「我原本也想回去陪爸媽過年，結果我媽直接說過年要不要回婆家，要先跟婆婆討論再說」、「我跟老公結婚前就講好，我只有要當老婆，沒有要當媳婦，所以我們除夕都是各自回家跟自己家人吃飯」、「因為家父已經過世，所以我是直接回娘家載媽媽，一起去婆家吃團圓飯」。

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