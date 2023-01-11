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免費住男友家3年！她因「1舉動」被趕出去自覺委屈 網見真相直言：真的活該啊

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友住男友家3年多，某日因家事起爭執被趕出門，覺得很委屈發文抱怨。示意圖／ingimage
一位女網友住男友家3年多，某日因家事起爭執被趕出門，覺得很委屈發文抱怨。示意圖／ingimage

情侶交往當感情更進一步時，不少人會選擇同居，透過日常相處更了解彼此。一位女網友表示，住到男友家同居3年多，日前因肚子不舒服，為了晾衣服兩人起了爭執，男友發怒摔東西，她一氣之下也摔了男友最愛的模型，結果就被趕了出門，讓她覺得委屈。網友看完故事未給予同情還表示「真的活該啊」。

一位女網友在校園論壇網站《Zuvio》發文寫道，到外地讀大學原本住學校宿舍，大一認識男友後，下學期就搬到男友家同居，因男友是在地人住家裡，所以同居3年多來自己也省了不少房租，但和男友家人在相處上還是有些不習慣。

原PO表示，日前和男友出外吃晚飯，回家時突然覺得身體不舒服，於是請男友幫忙曬衣服，但男友「死也不要」，為此兩人起了口角，男友不知哪根筋不對勁突然摔東摔西，自己一氣之下也摔了男友最愛的模型，結果男友馬上叫她「滾出去」，還說「這裡是我家不是你的」。

原PO表示，當晚自己就把衣服收一收出門，在朋友家借住一晚，之後，男友還把她的東西都打包好，放在他家門口等她拿走。原PO認為是男友先摔她的東西，她的衣服都被丟到門口，她才會氣不過摔了他的模型，卻被趕出門，自認很委屈，問「我的錯嗎？」

故事曝光，多數人都對原PO不表同情，認為「住他家摔他東西，你怎麼好意思」、「他沒叫你賠模型你就要偷笑了」、「你拿他最珍惜的事物去傷害他，等於你直接消費你們的關係誒。那你被掃出門真的活該啊」、「自己經濟上無法獨立都會很吃虧」、「寄人籬下要懂得自己已經沒地位了，更何況你們不是夫妻，他沒必要包容，你也沒必要委屈自己，該散就散吧」。

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