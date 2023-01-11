她煩惱過年該不該給姑姑紅包 網揭「1方法」：有出錢還可控制金額

過年將至，不少人會包紅包給長輩和親戚，一名網友相當煩惱是否該包給姑姑紅包，姑姑沒有結婚生子也沒有工作，平常和阿公阿嬤同住並照顧他們，但原po不太想給姑姑紅包，若要包就要每年都給，但不包又會被認為小氣，於是想問問大家的想法。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她相當煩惱過年紅包到底該不該包給姑姑，姑姑本身沒有結婚生子也沒有工作，現在大概60歲，平常在照顧阿公阿嬤並和他們同住，小時候有幾年曾收到姑姑給的紅包，那時她還有工作，後來沒工作後原po就沒再收到了。

現在原po結婚搬到國外去，之前因疫情都沒回台灣過年，但今年會回台過年，媽媽就要求她包紅包給姑姑，感謝她平常照顧阿公阿嬤，且兄弟姊妹和親戚的小孩都有包，這是他們長輩之間講好，要晚輩這麼做，怕以後沒有晚輩照顧她，原po聽到後相當傻眼，「哈囉？你們自己講好都不用經過付錢的人同意？」。

原po表示，雖然小時候姑姑對她沒有很好，但也沒有討厭她的地步，相處也一般般，可是她仍然不太想給紅包，結婚時姑姑包了一萬元給她，但被爸媽收去付餐錢了，「我也沒拿到」，且她認為阿公阿嬤的房子已經確定會給姑姑了，所以照顧他們也是她的責任，如果真的要包的話就是以後每年都要包了。

原po認為，這種事情不是0就是1，這樣下來也是一筆錢，但若不包又會被認為很小氣，不禁直呼，「我就小氣想把錢省下來花在刀口上，不然加碼給阿公阿嬤、爸媽或手足的小孩都好啊」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示不合理，「要感謝照顧阿公阿嬤是你爸媽要包吧，姑姑照顧你爸的父母欸！而且姑姑照顧自己父母也是應該的」、「長輩很愛情緒勒索，跟你媽說那從你跟爸爸的紅包錢扣，呵」、「打聽一下其它平輩包給姑姑的行情是多少，然後從妳包給爸媽的紅包裡，挪個差不多的金額去呀」、「跟父母說，面子是做給你們的，你們錢拿來，我幫你們包」。

不過，有網友認為無可厚非，「你結婚，姑姑包一萬，被你爸媽拿去付餐錢，但這不是你結婚嗎？還是用在你身上不是嗎？」、「我覺得人家也是辛苦，包個兩千做人情還是可以吧？」、「姑姑沒有工作，平常願意照顧長輩，甚至你結婚也包一萬給妳，無論後續錢如何被使用，都無法改變她有付出的事實」。

有網友則建議可以買禮物，「既然兄弟姐妹都有包，你不想包，你可以考慮買些他可能需要用的東西，不用買太多，反正他一個人而已，這樣做不僅代表你有出了錢，而且還可以將錢控制在你想要的數目，或是給他一些你覺得家裡面，還算不錯的東西也可以，提供給您參考！！」

商品推薦