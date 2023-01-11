快訊

抄襲案今開庭！余正煌喊「要戰就來」 疑與調查局考績有關

流水席事件還沒完？「輔大陳若儀」轟男方詐騙集團 爆討150萬分手費

吳怡農2024選立委呼聲高 派系人士：他未必想再戰王鴻薇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她煩惱過年該不該給姑姑紅包 網揭「1方法」：有出錢還可控制金額

聯合新聞網／ 綜合報導
照顧阿公阿嬤的姑姑沒有結婚生子也沒有工作，網友煩惱是否該包紅包給她。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
照顧阿公阿嬤的姑姑沒有結婚生子也沒有工作，網友煩惱是否該包紅包給她。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

過年將至，不少人會包紅包給長輩和親戚，一名網友相當煩惱是否該包給姑姑紅包，姑姑沒有結婚生子也沒有工作，平常和阿公阿嬤同住並照顧他們，但原po不太想給姑姑紅包，若要包就要每年都給，但不包又會被認為小氣，於是想問問大家的想法。

一名網友在Dcard「心情板」發文，她相當煩惱過年紅包到底該不該包給姑姑，姑姑本身沒有結婚生子也沒有工作，現在大概60歲，平常在照顧阿公阿嬤並和他們同住，小時候有幾年曾收到姑姑給的紅包，那時她還有工作，後來沒工作後原po就沒再收到了。

現在原po結婚搬到國外去，之前因疫情都沒回台灣過年，但今年會回台過年，媽媽就要求她包紅包給姑姑，感謝她平常照顧阿公阿嬤，且兄弟姊妹和親戚的小孩都有包，這是他們長輩之間講好，要晚輩這麼做，怕以後沒有晚輩照顧她，原po聽到後相當傻眼，「哈囉？你們自己講好都不用經過付錢的人同意？」。

原po表示，雖然小時候姑姑對她沒有很好，但也沒有討厭她的地步，相處也一般般，可是她仍然不太想給紅包，結婚時姑姑包了一萬元給她，但被爸媽收去付餐錢了，「我也沒拿到」，且她認為阿公阿嬤的房子已經確定會給姑姑了，所以照顧他們也是她的責任，如果真的要包的話就是以後每年都要包了。

原po認為，這種事情不是0就是1，這樣下來也是一筆錢，但若不包又會被認為很小氣，不禁直呼，「我就小氣想把錢省下來花在刀口上，不然加碼給阿公阿嬤、爸媽或手足的小孩都好啊」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示不合理，「要感謝照顧阿公阿嬤是你爸媽要包吧，姑姑照顧你爸的父母欸！而且姑姑照顧自己父母也是應該的」、「長輩很愛情緒勒索，跟你媽說那從你跟爸爸的紅包錢扣，呵」、「打聽一下其它平輩包給姑姑的行情是多少，然後從妳包給爸媽的紅包裡，挪個差不多的金額去呀」、「跟父母說，面子是做給你們的，你們錢拿來，我幫你們包」。

不過，有網友認為無可厚非，「你結婚，姑姑包一萬，被你爸媽拿去付餐錢，但這不是你結婚嗎？還是用在你身上不是嗎？」、「我覺得人家也是辛苦，包個兩千做人情還是可以吧？」、「姑姑沒有工作，平常願意照顧長輩，甚至你結婚也包一萬給妳，無論後續錢如何被使用，都無法改變她有付出的事實」。

有網友則建議可以買禮物，「既然兄弟姐妹都有包，你不想包，你可以考慮買些他可能需要用的東西，不用買太多，反正他一個人而已，這樣做不僅代表你有出了錢，而且還可以將錢控制在你想要的數目，或是給他一些你覺得家裡面，還算不錯的東西也可以，提供給您參考！！」

紅包 結婚 情緒勒索 親戚

延伸閱讀

尾牙宴主持人把「同事喪母」當玩笑話 老闆當場震怒：你夠囉！

影／郭董發紅包送全台5萬義消 今送紫南宮加持變發財金

紅包超厚一疊滿滿鈔票 意外金額曝光「讓孩子體驗社會現實」

過年要發12包紅包＋孝親費得花5.6萬 她焦慮問：是陋習嗎？

相關新聞

尪不到50歲離開科技業、她焦慮到不敢花錢！清理3個櫃子後「家庭支出竟減4成」

十方的先生在2020年因為身體因素，不得不離開高科技業。雖然她已經為退休這件事準備了10多年，家庭被動收入也早就超過先生的年薪，然而少了每月薪水收入，她一度很焦慮。

【無讀不丈夫】顏少鵬／寄回來的掛號信

前幾天，到郵局臨櫃寄了兩封掛號信。隔天，大樓管理員遞給我兩封信，我一看頓感錯愕，這不是昨天寄出去的掛號信嗎？我隨即拿著信...

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

勸高齡父母別再開車變親子戰爭 專家教4招「這句千萬別說」

日本步入超高齡化社會，不過防誤踩油門、偏離車道等科技輔助普及，加上愈來愈多不適合開車的老人把駕照繳回，不再碰方向盤，長輩駕車死亡平均件數逐年遞減。然而放棄開車這件事，永遠是父母與子女的修羅場。...

她煩惱過年該不該給姑姑紅包 網揭「1方法」：有出錢還可控制金額

過年將至，不少人會包紅包給長輩和親戚，一名網友相當煩惱是否該包給姑姑紅包，姑姑沒有結婚生子也沒有工作，平常和阿公阿嬤同住並照顧他們，但原po不太想給姑姑紅包，若要包就要每年都給，但不包又會被認為小氣，於是想問問大家的想法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。