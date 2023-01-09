不爽小姑回娘家狂指揮「大掃除」！媳婦氣炸「1招抵制」眾網友讚爆

婆媳問題是許多人妻難解的關卡，加上如果小姑又來鬧，日子真的不好過。有一名媳婦表示，最近小姑回來，直接就塞抹布給她指揮她開始打掃，小姑就自己坐在沙發上享受吃草莓，全程只動嘴巴，連婆婆都不敢對她吭一聲，讓她氣炸。

一名媳婦在臉書「匿名公社」發文抱怨，最近小姑回來，一看到就知道沒好事，接著她睡午覺的時候就被婆婆叫醒，小姑就塞抹布給她，劈頭就是指揮她和婆婆打掃，而自己卻坐在沙發上享受草莓，全程都只動嘴巴，屁股都黏在沙發上沒移動過。

婆婆也因為寵小姑習慣，全程不敢吭一聲，小姑甚至還要她們把二、三樓的地拖完後，再把窗戶拆下來洗，媳婦認為，這周因為補班已經工作六天，好不容易休假，為什麼要把自己弄得這麼累，於是拖把一放，就躲回房間，連婆婆敲門也不回應，她也氣炸罵小姑「妳又不是我的誰，幹嘛鳥妳，笑死」。

不少網友見文也紛紛回應，「不鳥毒菇就對了，不然會軟土深掘」、「久久一次我會忍，但如果像妳這樣上班6天，休假毒菇還跑來叫我做事，我也會像妳一樣關在房裡不出來，管誰來敲門啊，妳幹的好」、「妳家巫婆也太聽話了，放任女兒欺負媳婦耶」。

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