快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

女友徹夜買醉還要他接送…男網友勸不聽 哀號：我也要睡覺

香港01／ 桃樂斯
近日有男生發文，指酒吧沒有限制上班時間後，女朋友常和朋友去酒吧喝酒喝到半夜，每晚淩晨喝醉後更打電話要自己送她回家。情境示意圖。圖／Ingimage
近日有男生發文，指酒吧沒有限制上班時間後，女朋友常和朋友去酒吧喝酒喝到半夜，每晚淩晨喝醉後更打電話要自己送她回家。情境示意圖。圖／Ingimage

常言「小飲怡情，大飲傷身」，飲酒最好還是量力而為。近日有港男發文，指酒吧取消營業時間限制後，女朋友常和朋友飲酒至半夜，即使他多次勸告仍不聽。他更指，女友每晚凌晨喝醉後，便會致電要求他送自己回家，令他非常困擾，大嘆失去休息時間。事件引起網友討論，有人認為原PO應要感恩女朋友喝醉還懂得打電話給他，亦有不少人認為，女友每晚飲酒到半夜絕不是好女生，建議原PO考慮分手。

該男生在香港討論區以「女朋友半夜飲醉打嚟叫我送佢返屋企」為題發文，指自從酒吧取消營業時間限制後，女朋友常和朋友去酒吧喝酒喝到半夜。他直言聽到對方要去酒吧已經不高興，曾出言阻止卻被拒絕。更麻煩的是，女友每晚喝到爛醉，常在凌晨3至4點致電，要樓主送她回家，「大佬呀！你去喝酒我也要睡覺的！這種時間打給我，還要我去接你回家」。

原PO曾叫女友搭計程車，但被她一句反駁：「你不擔心你的女朋友的安全嗎！」他雖然充滿怨言，「我心想..我一大早就叫了你不要去，又不聽我說」，但最後也沒辦法，只好接女友回家。

有網友認為女友喝醉都會打電話給男友是好事，而原PO不想大可以不去，自然會有其他男生代為接送，「你不送小心他給別人送回家」、「有的是人可以代勞」、「喝醉了還會打給你，你應該感恩」、「好心就直接跟著去」。有人則取笑原PO訴苦後還是要送女友回家，「說完一大堆東西，最後別又是一邊生氣一邊去接他」、「工具人」、「下次記得先睡覺」。

亦有不少人勸原PO分手，認為會喝酒到半夜的女生絕對不是乖乖女，應找個好女生當女朋友或老婆，「你女友跟別人喝酒喝到半夜三更已經是『飛女』一名，如果你是正經男孩，應該考慮找個好一點女友」、「我一定會分手，省得辛苦」、「港女野蠻就是寵出來」、「三觀不同，早分早享受」、「這些女孩每天自己去喝酒，快找下一個！結婚了也不會有好下場」、「那麼不滿意就分手」、「這種女朋友讓她自己負責，為什麼要管她，她自己願意買醉」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

同心儀男性酒吧約會不慎喝醉 獲邀上對方房間休息 結局令眾人驚呆

港男找工作不成卻結下良緣 問hr面試心得感情升溫 找工作變找女朋友

文章授權轉載自《香港01》

香港

延伸閱讀

預售案交屋期3年變8年！建商喊出「膨脹16％超賺」 眾人傻眼

尾牙中大獎！同事集體喊出「潛規則」拱請喝飲料 上班族有感

啦啦隊正妹隨比賽狂彈跳 傲人身材引網友毒舌：塑化劑超標

想當日系少女！見同事和自己衣服「撞款」 對方一句話氣氛瞬間凝結

相關新聞

【無讀不丈夫】顏少鵬／寄回來的掛號信

前幾天，到郵局臨櫃寄了兩封掛號信。隔天，大樓管理員遞給我兩封信，我一看頓感錯愕，這不是昨天寄出去的掛號信嗎？我隨即拿著信...

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

女友徹夜買醉還要他接送…男網友勸不聽 哀號：我也要睡覺

常言「小飲怡情，大飲傷身」，飲酒最好還是量力而為。近日有港男發文，指酒吧取消營業時間限制後，女朋友常和朋友飲酒至半夜，即使他多次勸告仍不聽。他更指，女友每晚凌晨喝醉後，便會致電要求他送自己回家，令他非常困擾，大嘆失去休息時間。

成功自然產攻略！產兆、產程一次掌握 順利迎接小生命

預定自然產的孕媽咪，你準備好了嗎？歷經十個月的孕程，終於要「卸貨」了。然而。越是接近預產期，心情越是忐忑不安，但若能做足準備，了解包括產兆、生產過程、產後照護等相關知識，相信能讓準媽咪更有信心度過這段人生中最難得的時光，以喜悅的心情迎接小生命的誕生。

為了孩子宅在家 趙小僑：走過追求夢想的階段 現在我甘之如飴

每個生命都是奇蹟，但是對於趙小僑來說，典典寶寶的來到，更是得來不易。因為免疫問題，她在孕期打了肝素和168瓶免疫球蛋白，歷經1次人工受孕、2次試管失敗、1次胎停，經過了這些磨難，她終於成功懷孕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。