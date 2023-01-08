女友徹夜買醉還要他接送…男網友勸不聽 哀號：我也要睡覺

常言「小飲怡情，大飲傷身」，飲酒最好還是量力而為。近日有港男發文，指酒吧取消營業時間限制後，女朋友常和朋友飲酒至半夜，即使他多次勸告仍不聽。他更指，女友每晚凌晨喝醉後，便會致電要求他送自己回家，令他非常困擾，大嘆失去休息時間。事件引起網友討論，有人認為原PO應要感恩女朋友喝醉還懂得打電話給他，亦有不少人認為，女友每晚飲酒到半夜絕不是好女生，建議原PO考慮分手。

該男生在香港討論區以「女朋友半夜飲醉打嚟叫我送佢返屋企」為題發文，指自從酒吧取消營業時間限制後，女朋友常和朋友去酒吧喝酒喝到半夜。他直言聽到對方要去酒吧已經不高興，曾出言阻止卻被拒絕。更麻煩的是，女友每晚喝到爛醉，常在凌晨3至4點致電，要樓主送她回家，「大佬呀！你去喝酒我也要睡覺的！這種時間打給我，還要我去接你回家」。

原PO曾叫女友搭計程車，但被她一句反駁：「你不擔心你的女朋友的安全嗎！」他雖然充滿怨言，「我心想..我一大早就叫了你不要去，又不聽我說」，但最後也沒辦法，只好接女友回家。

有網友認為女友喝醉都會打電話給男友是好事，而原PO不想大可以不去，自然會有其他男生代為接送，「你不送小心他給別人送回家」、「有的是人可以代勞」、「喝醉了還會打給你，你應該感恩」、「好心就直接跟著去」。有人則取笑原PO訴苦後還是要送女友回家，「說完一大堆東西，最後別又是一邊生氣一邊去接他」、「工具人」、「下次記得先睡覺」。

亦有不少人勸原PO分手，認為會喝酒到半夜的女生絕對不是乖乖女，應找個好女生當女朋友或老婆，「你女友跟別人喝酒喝到半夜三更已經是『飛女』一名，如果你是正經男孩，應該考慮找個好一點女友」、「我一定會分手，省得辛苦」、「港女野蠻就是寵出來」、「三觀不同，早分早享受」、「這些女孩每天自己去喝酒，快找下一個！結婚了也不會有好下場」、「那麼不滿意就分手」、「這種女朋友讓她自己負責，為什麼要管她，她自己願意買醉」。

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文章授權轉載自《香港01》

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