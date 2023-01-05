還沒交往不可以！她怨男網友做1事進度太快 網反轟：妳很掉價

現代人多透過網路交友找尋屬於自己的幸福，但一名女網友就抱怨自己網路交友時遇到的煩惱，日前她與男網友聊天時，對方傳了一張「愛心貼圖」讓她難以接受，認為兩人未達戀人關係，此舉早已「越界」了。不過，許多網友一聽卻紛紛搖頭，怒轟她是「自抬身價的台女」。

原PO在Dcard發文分享與男網友聊天的對話紀錄，兩人互道晚安後，對方傳了一張「熊大和兔兔共枕眠」的愛心貼圖，但這舉動令她感到不舒服，立刻嚴肅聲明「我們還沒交往，不要傳有愛心的圖案，我會介意」，她更補充目前不只和男網友一人在聯繫而已。

原PO說明以前也曾遇過其他男生會這樣，這些從交友軟體認識的男性朋友都沒見過面，但自從通過電話後，她發現男生開始會傳裝可愛的貼圖，不乏飛吻圖或兩人看來很親密的貼圖，這些舉動讓她納悶不已，直呼「是因為覺得有喜歡想曖昧才傳愛心的嗎？」

文章一出，網友們紛紛搖頭留言，「阿姨...妳的想法該改一改了」、「這其實沒什麼耶，妳看得太認真了...」、「只有我覺得女方講話很像自抬身價的台女嗎？」、「講『我還有和別人也在聯繫』想自抬身價，結果反而很掉價」、「小姐～只是曖昧貼圖，妳上交友軟體不是找對象嗎？」，也有人表示「妳太敏感吧！我也會傳愛心圖耶，就純粹感謝而已」、「妳是暈船藥本人嗎？」、「妳真的不適合玩交友軟體，我認真的」。

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