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給岳母1萬2紅包被罵「不孝女婿」 他氣炸：為何初二一定要回娘家？

聯合新聞網／ 綜合報導
春節過年將屆，一位人夫網友抱怨，初二回娘家是他最痛苦的一天。示意圖／Photo AC
春節過年將屆，一位人夫網友抱怨，初二回娘家是他最痛苦的一天。示意圖／Photo AC

農曆春節初二回娘的習俗，除了舟車勞頓，還有包紅包的問題，各種甘苦點滴在心。一位人夫抱怨，年初二回娘家對他而言是件痛苦的事，曾經為了給岳母12000元的紅包，讓自己被岳母在親友前數落是「不孝的女婿」，還被逼著包紅包給一群永遠搞不清楚是誰的親戚，讓他忍不住爆粗口「到底是為什麼初二一定要回娘家啊？」

一位人夫在《匿名2公社》發文寫道「初二回娘家…對大部分人夫是快樂的，但對我卻是最痛苦的一天！」故事是這樣的，原PO表示，每年初二都會開車帶著老婆、孩子回中部的岳家，記得婚後第3年時，因沒什麼錢，過年就包給岳母紅包12000元，另外還買了2個伴手禮，卻被岳母在眾親友面前數落是「不孝的女婿」，令他傻眼，自從那次之後，每年都固定包給岳母3萬元，到目前已提高為3萬6千元。

原PO表示，結婚20多年，每年初二天未亮就開車回中部岳母家，再接岳母和舅子一起到岳母的娘家，那兩人常是渾身酒氣菸味，搞到車上氣味很不好。到了岳母娘家，要面對一堆永遠搞不清楚誰是誰的親戚們，被岳母拉著「這是XXX，要給紅包」、「這是XX的孩子，要給紅包」，不斷地被逼著給「陌生人」紅包，然後他們一群人整天就是抽菸、喝酒、賭博、唱卡拉OK，有幾次還差點打起來，自己只能一整天沒事做地坐在沙發上望著這群人，一直拗到晚上8、9點岳母覺得滿意了，才載著他們回家，然後再回自己家，讓他不滿抱怨「到底是為什麼初二一定要回娘家呀？」

故事曝光，網友紛紛留言回應，「誇張的岳母」、「家家都有一本難唸的經，你辛苦了」、「跟老婆商量一下，你真的可以不回去的」、「我覺得你自己要跟老婆溝通好吧？」、「你可以把她們載去你離開。好了在來載她們回去啊！」。

對於原PO岳母的離譜行徑，更多人好奇老婆為何「沒吭聲？」。原PO也發文說明，雖然太太娘家人的行為太離譜，但太太很潔身自愛，和她的家人完全不一樣。因岳父在他們婚前就意外過世，只剩岳母一人，太太對岳母的行為盡量的包容，每月給岳母1萬元家用，20多年來，也多次勸過他們希望能改善，但效果不彰。因自己非常深愛著太太、也尊重她，在能負擔的底線，自己也就盡量忍耐，能不來往就不來往。

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春節 紅包

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