工程師男友月入12萬零存款 1習慣讓她打消結婚念頭：讓我卡那麼久

高收入卻沒半點存款，這樣的男友可以嫁嗎？一名女網友面臨婚事陷入掙扎。她月薪3萬8，工程師男友月入12萬但年近四十都沒存款，每月都是月光族，她說男友很大方錢很願意花在女友身上，也不想讓女生出錢，但她反而愈來愈不安，不知該怎麼辦。

這名女生在Dcard發文表示，男友已經向她求婚了，但她認為沒有錢怎麼結婚呢？雖然他說錢不是問題，但「但金錢的部分又讓我很沒安全感很害怕」。她至少有100萬存款，但男友「薪資也不低，為什麼都沒有存款呢？」

她透露其實男友對自己很大方，包括出國遊學的15萬、吃飯請朋友家人都很好，也都會搶著付帳，而且男友金錢觀很大男人，不喜歡女生付錢，同居後房租生活費食費全包，自己穿的用的都不是名牌，對自己很節儉。

然而，她一直以為他是有存款才敢這樣花錢，所以沒阻止，同居之後才知道他竟然還欠了20-30萬信貸負債，「實際上我不知道多少，他一直不說，可能不想讓我擔心。」她也表明很不喜歡負債，提出願意幫忙一起付，但男友卻說再三個月他就能自己付完債。

她感嘆兩人金錢觀不同讓自己很無奈，到現在連買房的頭期款都沒有，「我寧願彼此一起辛苦存錢，換來未來更安穩的生活，而不是現在的玩樂」。她也說，覺得男友太愛打腫臉充胖子，「有時候很生氣他，明明沒足夠能力，為何一直裝大方呢？有時候又很心疼他，因為他只是單純想讓我感到幸福。」

底下有人留言勸她還是要打破砂鍋問到底，問他到底負債多少，「都要結婚了還不知道男方的經濟狀況，不覺得自己很傻嗎？」原po也回說，「我覺得可怕的不是他沒錢而是不會理財跟花錢方式掌控不了，如果他人不好我可以拍拍屁股走人，但就是除了金錢觀以外其他都很好，才讓我卡那麼久。」

「以前工作碰過這種愛擺闊的人，真是面子大於人生一切，總喜歡讓別人欠著他點什麼」，也有人建議她價值觀不同最好不要結婚，對方的花錢習慣和模式很難改變，除非真的改了再結，不然婚後一直要幫他還債更別說如果還有小孩。

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