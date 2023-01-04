快訊

疫情升溫再破3萬！本土今增33,330例 境外541例創新高

找王育敏接中市副市長 盧秀燕預留接班人？

早定調發現金？總統元旦談話意外炸鍋 蘇揆提前公布穩民心

工程師男友月入12萬零存款 1習慣讓她打消結婚念頭：讓我卡那麼久

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友說工程師男友月入12萬，但後來兩人因為金錢觀差異，讓她突然不想結婚了。 示意圖／ingimage
一名女網友說工程師男友月入12萬，但後來兩人因為金錢觀差異，讓她突然不想結婚了。 示意圖／ingimage

高收入卻沒半點存款，這樣的男友可以嫁嗎？一名女網友面臨婚事陷入掙扎。她月薪3萬8，工程師男友月入12萬但年近四十都沒存款，每月都是月光族，她說男友很大方錢很願意花在女友身上，也不想讓女生出錢，但她反而愈來愈不安，不知該怎麼辦。

這名女生在Dcard發文表示，男友已經向她求婚了，但她認為沒有錢怎麼結婚呢？雖然他說錢不是問題，但「但金錢的部分又讓我很沒安全感很害怕」。她至少有100萬存款，但男友「薪資也不低，為什麼都沒有存款呢？」

她透露其實男友對自己很大方，包括出國遊學的15萬、吃飯請朋友家人都很好，也都會搶著付帳，而且男友金錢觀很大男人，不喜歡女生付錢，同居後房租生活費食費全包，自己穿的用的都不是名牌，對自己很節儉。

然而，她一直以為他是有存款才敢這樣花錢，所以沒阻止，同居之後才知道他竟然還欠了20-30萬信貸負債，「實際上我不知道多少，他一直不說，可能不想讓我擔心。」她也表明很不喜歡負債，提出願意幫忙一起付，但男友卻說再三個月他就能自己付完債。

她感嘆兩人金錢觀不同讓自己很無奈，到現在連買房的頭期款都沒有，「我寧願彼此一起辛苦存錢，換來未來更安穩的生活，而不是現在的玩樂」。她也說，覺得男友太愛打腫臉充胖子，「有時候很生氣他，明明沒足夠能力，為何一直裝大方呢？有時候又很心疼他，因為他只是單純想讓我感到幸福。」

底下有人留言勸她還是要打破砂鍋問到底，問他到底負債多少，「都要結婚了還不知道男方的經濟狀況，不覺得自己很傻嗎？」原po也回說，「我覺得可怕的不是他沒錢而是不會理財跟花錢方式掌控不了，如果他人不好我可以拍拍屁股走人，但就是除了金錢觀以外其他都很好，才讓我卡那麼久。」

「以前工作碰過這種愛擺闊的人，真是面子大於人生一切，總喜歡讓別人欠著他點什麼」，也有人建議她價值觀不同最好不要結婚，對方的花錢習慣和模式很難改變，除非真的改了再結，不然婚後一直要幫他還債更別說如果還有小孩。

延伸閱讀

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「無法接受」 網一看嗨翻：哪裡還有？

女大生被包養後態度大轉變 「怒曬600萬存摺」嗆買下老家趕走家人

有瑕疵也照送…男友為省錢總送「二手」禮物 女友沮喪：根本沒心花錢在我身上

薪資倒退也要走？工程師不爽新主管想離職 過來人揭背後風險

相關新聞

老公原生家庭零互動 準媽媽憂「雙胞胎都從母姓」很怪嗎

東方傳統習俗裡孩子多半從父姓，不過隨著觀念改變，許多夫妻也會透過商量來決定跟誰姓，近日就有一位即將成為雙胞胎母親的網友詢問，如果兩個孩子都跟母姓是否可行。

女友剃光頭賺3萬！他崩潰喊「無法接受」 網一看嗨翻：哪裡還有？

不少男生喜歡女友留長髮，甚至不希望女友剪短髮。一名網友表示，女友去當剃光頭的女模特兒，將及腰的長髮剃成光頭並得到三萬元酬勞，他看到後相當傻眼直呼，「完全無法接受」。

22歲小姑沒穿內衣和哥窩同床 妻崩潰卻被嗆小題大作

一家人從小感情好，但有些較親密的行為，難免會令另一半無法接受。一名人妻抱怨，她22歲的小姑是「哥寶」，從小就很黏她老公，過去他們約會時就常「三人行」，沒想到婚後夫妻倆搬出去住，小姑也常來蹭住，但令她最無法接受的是，小姑會沒穿內衣躺在她老公旁一起睡午覺，令她當場氣炸。

【無讀不丈夫】顏少鵬／寄回來的掛號信

前幾天，到郵局臨櫃寄了兩封掛號信。隔天，大樓管理員遞給我兩封信，我一看頓感錯愕，這不是昨天寄出去的掛號信嗎？我隨即拿著信...

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

豆腐可說是京都代表性的名產，應該有不少人覺得到京都一定要吃豆腐。超市的豆腐櫃可以看到一整排名為「京豆腐」的豆腐，在京都製作的豆腐好像全都是「京豆腐」，不會過問原料的產地。

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

瀑布蘭開花了，在我家院子兩年，終於開花了。淺淺的粉紅，不誇張、不自炫，每朵花都像小家碧玉，但一朵接著一朵，變成一串串，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。