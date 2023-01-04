老公原生家庭零互動 準媽媽憂「雙胞胎都從母姓」很怪嗎

東方傳統習俗裡孩子多半從父姓，不過隨著觀念改變，許多夫妻也會透過商量來決定跟誰姓，近日就有一位即將成為雙胞胎母親的網友詢問，如果兩個孩子都跟母姓是否可行。

一位媽媽在PTT發文傾訴煩惱，她表示，自己腹中的雙胞胎即將誕生，原本計畫一個從父姓、一個從母姓，不過老公覺得兩個孩子姓氏不一樣很奇怪，希望一起從母姓或父姓都好。

她解釋，由於老公那邊的公公已過世，他們跟其他親戚也毫無往來，加上公婆也已經離婚，所以婆婆也不在乎孩子跟誰姓，至於自己的娘家這邊則表示他們夫妻二人決定就好，如今唯一令她擔憂的部分是外界的觀感，「如果家裡小孩都從母姓，外人看來會不會對爸爸有什麼不好的觀感？或是有什麼其他該顧慮的？」

網友們聞言皆勸這名媽媽不用顧慮太多，「不一樣也沒有關係，之前也有遇過姊弟姓氏不一樣」、「我覺得被問就回答因為這個姓比較特別、比較好聽不就好了」、「絕大多數的小孩才不關心這個XD」、「我從來不曾問過同學朋友他們跟誰姓，是妳自己在害怕」、「姓名什麼都只有你們自己會在意而已」。

還有網友建議，「雙方都不在意我會挑姓氏比較特別或是好聽、好命名的！」、「當然是看哪個筆劃少或比較好聽的呀，我筆劃多到想改姓很久耶」

不過也有人提出可能發生的困擾，「我有朋友因為和親弟弟不同姓，和別人介紹時他很彆扭」、「老公可能以後常會被人問是不是入贅的？如果老公不在意就好」、「外人會不會對爸觀感不好，百分之百會有」。

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