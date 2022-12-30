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感情曾四個月就撐不下去？ 網擔憂：兵役延長一年恐引分手潮

聯合新聞網／ 綜合報導
義務兵役延長至1年，有網友好奇兵役延長是否會造成分手潮。當兵示意圖／本報資料照
義務兵役延長至1年，有網友好奇兵役延長是否會造成分手潮。當兵示意圖／本報資料照

蔡英文總統27日拍板，2024年起恢復一年的義務役，適用民國94年次後出生役男，有網友以「兵役延長分手率會上升嗎」為題發文詢問，許多網友表示感情是否穩定與兵役無關。

原PO在Dcard上好奇發文表示，許多人的另一半才當兵役四個月就撐不下去分手，直言「那延長之後這個年齡段的分手率會不會暴增，還是大家都直接跑去交93年次的男友？」，與網友討論兵役延長會不會造成分手潮。

許多網友認為不會，「以前當兵很少放假，沒網路，也很難打電話，現在能週休，還能用手機，應該沒那麼容易兵變吧？別嚇自己」、「現在六日都放假還被分手就不是當兵的問題了」、「會分手的本來就是心不定的人罷了，跟當兵無關」、「如果會因為一年兵役就分手的人不要也罷吧，更好的人多的是」。

有人點出不是每個人都有這困擾，「本來就交不到，沒有分手的問題」、「單身沒有這個問題」，更有人搞笑表示「不會，可以進去軍中找真愛」、「不會差多少，就算分手之後，男生還是可以在當兵時交到男友，因此整體而言反而不會差太多」、「這樣在軍中更好找到另一半，正所謂日久生情」。

Dcard 兵役

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