養尊處優慣了！母寒假想送小孩「體驗吃苦」引網激戰 網友：這招更實用

【文：武美齡】

每到寒暑假，爸媽總煩惱該替孩子安排哪些營隊、活動，就有一位媽媽希望送孩子去吃苦，引起廣大家長討論，網友提出眾多操練小孩、改掉嬌生慣養習慣的對策，許多爸媽大讚「我家也要執行」、「看了我都想去了」。

你家孩子的寒假生活如何安排？出國遊玩？還是參加學習營隊？部分家長反其道而行，希望藉由假期送孩子去體驗吃苦生活，就一位媽媽發文提到「請問哪裡有可以讓小朋友吃苦的地方？就是可以近地感受到貧窮，生活不易的地方？寒假想要安排起來。」BabyHome網媽也提到「孩子不珍惜食物，想讓他去外面訓練獨立自理生活，也能懂得惜福，不要一天到晚在家裡不知人間疾苦」。

為何想讓孩子吃苦？版主媽媽解釋「我是慈媽，我不罵小孩、不打小孩，也不會嘮叨，可是我還是覺得挫折教育很重要，因為是我們校長說的，要給小孩子吃些苦。」

家長網友們紛紛獻計獻策，提出寒假操練小孩法，改掉嬌生慣養、學會惜福的方法。

1.從自家做起

「最好的教養場在家裡……與其讓他看什麼貧窮生活，不如教他感恩同理，沒有這樣的心態和教養，看再多都是關我什麼事」」、「我家小孩都要勞動，洗碗、擦地板、摘菜、自己洗書包，這種做完一輪他們就會惜福，洗腦教育是長期，短時間根本沒效果」」、「把所有3C收起來就可以了」。

2.安排特殊活動

「我暑假七月帶女兒去附近工地撿回收，撿了一個禮拜只賺了55元。我女兒有嚇到，至少不會吵要買什麼」、「我家小六的兒子參加過淨律寺營隊，去接兒子的時候一看到我們馬上就跪下來感謝我跟老公，還哭了」、「徒步環島旅行，或者參加志工活動」、「弘化育幼院先前可送去體驗生活，你可以問問」、「送去讀經營，每天早上五點半起床，打太極還有讀經」、「加入台灣愛心義工團，這團體都是在幫貧窮家庭築一個家可以利用假日去當一天義工或2天義工」。

還有網友提出「帶孩子一起飛一趟非洲，讓他們懂得珍惜」的提議，版主回應：「這30萬起跳的費錢『偽貧窮』之旅，看得我自己都心動了！」

3.身體勞動

「我家種鳳梨的，要來體驗大太陽下施肥或鋤草嗎」、「如果家人朋友有開店，叫小孩去幫忙工作，工作幾個小時你給他多少錢，這樣孩子就知道平常他吃的用的，要工作多久才可以拿到的」、「我是打算讓兩個兒子寒暑假跟爸爸到宜蘭車廠打工，孩子跟爸爸更會體會到生活不易，跟媽媽永遠體會不到」。

4.另類作法

「我開啟銀行app房貸那頁給他看，如果還不完，以後就你還了！加油努力！」

圖片來源／​小一聯盟

部分網友不贊同送孩子吃苦

「我覺得『感受貧窮』這個用詞不太妥當⋯」、「比起讓小孩感受貧窮，從小養成知足感恩不是更好嗎」、「如果這個方法有用，飢餓三十早就改變一堆年輕人了」、「不是住宿幾天或是體驗幾天就是可以感到吃苦，平時沒調整心態沒有執行，心中的嬌養習慣是改不了的」、「去體驗貧窮？我好像看到了商機...工地體驗營、工廠體驗營、農務體驗營」、「爸媽跟著苦才有用吧！難道身教不重要嗎？」、「貧窮不需體驗，而是生活中時時刻刻提醒孩子不該奢侈及擁有太多慾望，也不需要給零用錢，而是讓他們靠自己的努力來賺零用錢」。

商品推薦