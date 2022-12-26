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聖誕節驚喜？夫手機跳Line訊息「老公早安」 妻崩潰：原諒他3次了

聯合新聞網／ 綜合報導
有人妻在聖誕節當天發現老公手機收到訊息「老公早安」，逼問之下才知老公已出軌多時。示意圖／ingimage
有人妻在聖誕節當天發現老公手機收到訊息「老公早安」，逼問之下才知老公已出軌多時。示意圖／ingimage

聖誕節當天本是許多情侶、夫妻共同慶祝的日子，卻有人妻在過節當天發現丈夫外遇，讓她不禁自嘲，「收到了一個好大、好驚喜的聖誕禮物，這個又大又驚喜的聖誕禮物，讓我到現在還無法入睡」。

一名女子在「爆料公社發文傾訴，她在聖誕節（25日）一早就收到一個超級震撼的聖誕驚喜，她原本一如往常準備著客人的預定餐點，準備完再交由老公外送，不過當天老公偏偏忘了帶手機，此時手機電話又恰好響起，「本來不看不接，因為老公電話我從不看，可是一直打，於是員工問我要幫忙接嗎？我就說好吧，給我」。

未料一接過手機，她就看到Line跳出對話「老公早安！」讓她瞬間愣住，等到老公回來後，在她的追問下，老公坦白他和外遇對象已經互叫老公、老婆叫很久了，而且也已經發生過好幾次肉體關係，她聽後還是忍住情緒把生意做完，等到營業時間結束才轉身離開。

實際上，這並非丈夫頭一次外遇，她已經先後原諒丈夫三次偷吃，這一次真的讓她徹底心灰意冷，「這一次，我一樣會原諒吧！疙瘩一直在，只是，原諒後我會徹底做個了解，就是分開」。

網友們也勸她不要心軟，「妳這麼痛苦，能原諒三次的理由是什麼呢？既然有三次，還會有剩下的297次的」、「要離婚前，先告她（小三）危害配偶權，狠狠地敲年終獎金，要放手再放」、「原諒有用就不會發生三次，所以現在不是考慮原不原諒，而是妳自己想怎麼過往後的日子」。

出軌 外遇 LINE 爆料公社

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