年收百萬男「主打專情路線不亂搞」 網一聽徵婚條件驚呼：只能祝福了

現代人崇尚自由戀愛，多會透過網路徵友，拓展人際圈，近日一名網友在網上分享友人的徵婚條件，他形容友人相貌平凡、收入穩定、情史單純，但網友聽完對方開出的徵友條件後，不禁驚呼「只能祝福了！」

這名網友透過PTT發文，他形容自己的一名友人相貌平凡、從沒去過夜店、收入穩定、情史單純，年收穩定150萬以上有時接近200萬元，賺得多但不至於工作忙到沒時間陪家人，「小孩打算生6個以上，跟父母住，年紀30幾歲，身高、長相都路人」。

原PO還透露這名友人「主打專情不亂搞」的路線，原PO也替他掛保證確實沒亂搞，所以至今仍是處男，但也因此要求另一半也必須無性經驗，讓他不禁好奇像他這樣專情又顧家的好男人「PR值是多少？」

許多網友一聽紛紛搖頭，直言「專情在單身階段真的不算加分耶，沒交過怎麼知道專不專情」、「你列出來的條件滿滿扣分，尤其是處男、專情跟父母住，明明就是條件欠佳所以不受異性歡迎，只好包裝成專情不亂搞」、「專情在我阿公那年代是滿分」、「看完這些條件，我只能祝福了」，更有人狠酸「年收150萬生6個養不起喔⋯⋯」、「其他條件還行，想生6個省省吧，這個年代養不起」。