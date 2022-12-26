幫過世父普渡1人400元…女兒提1理由不給錢挨轟：你爸會氣到跳起來

該如何與婆家人好好相處，是不少女性婚後得面臨的課題。有人妻發文分享過去與前夫家人的相處狀況，回憶有一次夫家要幫往生的公公靈骨塔普渡，兄弟姐妹平均一人得分攤400元，而小姑卻表示自己已經嫁出去了不應該付這筆錢，讓她無奈喊話「你爸要是知道他死了妳不幫他出錢普渡，一定氣得從棺材跳起來」。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文說「真慶幸已脫離這個鬼屋」。原PO列出離婚前婆家小姑曾經說過的「經典語錄」，透露有一次家中要幫公公的靈骨塔普渡，原本算好兄弟姐妹平均一人支付400元，沒想到小姑脫口說出「我嫁出去了，這錢不應該我要付」，讓原PO傻眼表示「400元都出不起，好可憐，妳還是冠夫姓好了」、「你爸要是知道他死了妳不幫他出錢普渡，一定氣得從棺材跳起來。啊！抱歉，燒成灰了」。

此外，原PO提到小姑曾對她說「爸爸走了，你們要養媽媽」，卻被原PO發現自己帶著媽媽亂花錢，像是簽六合彩、買沒用的直銷產品，短短兩年內就把公公留下的一百多萬遺產全花光。另外，小姑奉勸原PO「自己的小孩自己顧」，卻時不時打電話回來叫婆婆幫她照顧小孩。

貼文一出，不少網友看不下去，留言說「對於第一點，就嗆她那是不是分遺產也沒妳的份」、「毒姑不分南北耶！平時說：小孩最好自己帶，結果動不動就要做指甲、洗頭髮、逛百貨，打電話叫媽媽來家裡帶小孩」、「搶錢第一、甩鍋第一，自私自利不意外」、「雙標又不要臉，回家挖錢不手軟，父母親的醫療費和喪葬費跟她們無關」、「有利益時說自已是女兒，沒利益要付錢時，說自已是嫁出去的」。