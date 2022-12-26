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年薪80萬過分嗎？36歲女提相親條件 卻遭長輩痛斥「虛華」

聯合新聞網／ 綜合報導
有女子開出年薪至少80萬的相親條件，卻被長輩指責不切實際。相親示意圖／ingimage
有女子開出年薪至少80萬的相親條件，卻被長輩指責不切實際。相親示意圖／ingimage

不少長輩擔憂子女到了適婚年齡還沒成家，便會主動為其介紹對象，近日就有女子被長輩問及有什麼期望條件，於是她提出年薪至少要80萬元以上，不料長輩聽聞後卻批評她太挑，還用台語「虛華」說她不切實際。

有女網友在PTT發文表示，最近一位單身朋友一直被長輩催婚，希望36歲的她趕快結婚生子，問她有什麼條件，朋友就回說年薪要80萬元起跳，結果被長輩批評是「虛華」的女性。

原po說明，朋友是醫護人員，本身年薪也差不多落在80萬，因此她認為這樣要求另一半並不過分，然而長輩希望她不要這麼挑，介紹的大多是公務員，說公務員比較穩定。另外，朋友也表明，如果年薪不到80萬的水準可以考慮，但條件是不生小孩，可惜長輩跟目前介紹的男方顯然都不可能答應。

多數網友認為此條件非常合理，「真的不高，雙方都連這都達不到還想結婚的話，的確要多想想」、「80隨便都有吧」、「她有80，要求80蠻合理的啊」、「我也覺得80已經很客氣了...沒有的別害人」、「表示長輩根本看不起她，覺得她嫁不出去還敢挑東挑西，價值觀差異罷了，大不了不要介紹」。

不過也有網友建議，如果真想結婚還是要趁早，「但都36了，我看是準備孤老了吧」、「繼續挑，挑到46歲」、「但36真的不小就是了」、「確實她要求的條件不高，但是年齡對女生很殘酷的」、「不過36的話，妳朋友可能沒有什麼話語權」。

相親 年薪 結婚 PTT

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