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大老闆外遇生子被抓包 妻用「斷頭娃娃」抗議讓他崩潰離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本老闆自從外遇被抓後，老婆「無言的抗議」行為令他精神崩潰。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本老闆自從外遇被抓後，老婆「無言的抗議」行為令他精神崩潰。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

當夫妻之間出現爭執時，有時比起大吵大鬧、咄咄逼人，一些冷淡卻又明顯表達出不滿的小動作，對精神上造成的殺傷力更強。近來日本媒體，就有這樣的一則感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名山口啟太的55歲男性，是一家不動產相關企業的老闆。在公司裡面，他是受到部屬愛戴、客人信賴的好老闆。事業有成的他，便養成了流連於聲色場所的習慣。後來他更與一家酒吧的媽媽桑外遇，並且使對方懷孕生子。

然而，山口本身早就是已婚狀態。有一次山口買給外遇對象的豪華雙人床，卻因為地址填錯的關係，意外送到山口自己的住處。由於山口當時和妻子的感情相當冷淡，在家中已成了分開來睡的狀態，不可能有訂購雙人床的必要，因而暴露了外遇的事實。

山口妻子見狀，並沒有馬上大吵大鬧或發脾氣。但有一天山口起床，發現衛生紙上擺著一些糖果，以及外遇對象的毛髮，推測應該是從山口外遇時，女方遺落在車上的物品，被妻子刻意蒐集起來。有次深夜醒來，山口還發現自己的房門被開了一條縫，而老婆就隔著門縫監視著他。

除此之外，妻子還陸續做出各種詭異行徑，包括將山口照片頭的部分減掉放在佛壇、桌上擺著山口眼睛部分被挖掉的照片、垃圾桶裡有頭被砍斷、明顯有燒痕的玩偶、明明沒有外甥，卻說搞錯做了件給外甥穿的嬰兒服、餐點經常被混入異物、和小三外遇的隔天，出現一個眼睛被塗紅的嬰兒娃娃等等令人毛骨悚然的情形。

這些妻子沉默的抗議，讓山口的心裡壓力極大。而且他發現不知道為什麼，他什麼時候小三幽會，妻子統統都能夠掌握。於是在不堪精神壓力下，山口只好付賠償金錢和妻子離婚。但與小三結婚之後，卻也只相處一年就分手了，同時也給了一大筆贍養費用。最後剩下來的，只有自己孤獨一人。

小三外遇 老婆 離婚

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