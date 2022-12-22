大陸女生肯吃苦…台男喊「兩邊CP值差很多」 網怒：身在福中不知福

結婚是人生重大喜事之一，雙方都會準備好聘金和嫁妝。然而，就有一名男網友PO文表示，大陸女生肯吃苦，且結婚聘金只要2萬元，相較之下，台灣女生動不動就要上百萬，還要求男生先要有錢，讓他疑惑問道「為什麼兩邊的CP值差這麼多？」掀起網友熱議。

該名男網友在《Dcard》發文表示，大陸女生長得漂亮，結婚聘金只要2萬元，反觀台灣女生動輒上百萬，他提到之前看網路影片得知，大陸一名擔任外送員的男子不僅結婚還生2個孩子，因此認為大陸女生較願意跟著男生吃苦。

原PO進一步提到，台灣女生都會要求男生先要有錢，但自己卻不用努力，導致生育率全世界最低的情況，讓他不禁好奇「為什麼兩邊的CP值差這麼多？」

文章曝光後，立刻引來網友撻伐，「笑死，你活在哪個平行時空，中國基本要求有車有房，交往時期消費全包」、「中國女生對男生的要求滿高的，有房有車要彩禮不能AA制（各付各的）都是基本」、「4個字，超級可悲，誰結婚在看CP值的？講得好像是用買的，窮還結婚幹嘛」、「笑死，我中國朋友完全不接受AA制哦，她們說她們那99%都是男生要全付錢，沒全付直接不聯絡的那種，台男身在福中不知福」。