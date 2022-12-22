28歲「醫師」網交台女驚覺眼熟 約見面後發現真相直接封鎖

一名自稱是醫師的28歲男子，在Dcard論壇上以「我最近拒絕了一個噁心的台女」為標題，自曝透過交友軟體認識一名台灣女網友，在見面後覺得眼熟於是打開收藏文章想確認「真相」，沒想到對方竟是曾經被爆料公社曝光的那名女孩，讓他秒決定直接封鎖，不再聯絡。

原PO表示，透過交友軟體認識一名台灣女生，在覺得「聊得不錯」的情況下相約見面，沒想到見到本人後「和交友軟體上的照片差很多」，又感到很眼熟，當場翻找了去年收藏的網路文章，才發現約出來的女生是去年爆料公社曾經曝光的「咖啡廳男女互摸」的當事人，讓他瞬間覺得那個台女很噁心，當下決定「各付各的」，直接走人結帳回家。

原PO表示，回家後立即將對方封鎖，又重新看了一下之前被爆出的影片，並稱：「我確定我遇到的那個台女就是影片中的台女，我覺得那個台女很噁心，沒想到這種事竟然發生在我的身上，我以後再也不敢用交友軟體了。」

該文PO出後，不少網友質疑原PO的身份和真實性，認為為何原PO要強調自己是醫生，且不斷稱呼對方為「台女」，有人還覺得為何原PO要收藏「咖啡廳男女互摸」這種文章。「原來是醫生，我還以為你是小學生」、…「一直台女來台女去的」、「感覺不像醫師」、「你的說話方式，我嚴重懷疑你不是醫生，我認識的醫生不需要用交友軟體的。」