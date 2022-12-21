超級AA制男友求婚「15萬鑽戒」要求平分 她愣住：不敢戴上了

情侶間互相磨合是必經過程，互相尊重及體諒彼此的價值觀才能走得長遠。一名網友和男友交往4年，男友有非常強烈的AA制習慣，但她仍然尊重男友的金錢觀，最近他們達成了結婚的共識，男友買了鑽戒向她求婚，結果回家後男友卻表示，鑽戒也要AA制，令她相當傻眼，於是想問問網友們的想法。

一名網友在「Dcard」結婚板發文，她跟男友交往4年，感情一直都很穩定，唯一讓她有點煩的是，男友是個強烈AA制觀念的人，只要是有用到的花費都一定要平分，金額小到超商一瓶20元的水，只要有喝就會平分，原po也表示，並不是不願意跟他分錢，自己先墊錢時男友也都會給她錢，她認為每個人用錢觀念不同，於是仍決定尊重男友。

最近，原po和男友有了想結婚的共識，周末男友在朋友們的見證下拿出鑽戒向她求婚，當天她覺得相當幸福，也收到朋友們滿滿的祝福，結果回家後男友卻表示，「那個鑽戒我挑了很久～15萬左右，沒關係你可以慢慢轉七萬五給我就好」，她一聽當場愣住，「你的求婚戒指也要跟我AA嗎？」，男友則理直氣壯地認為，「結婚是我們兩個的事啊，不應該AA嗎？」，她當下傻眼到說不出話。

原po和男友爭論了一下，差點被男友說服了，於是跟他說想先冷靜一下就回房間休息了，現在兩人有點小小尷尬冷戰，男友說的那些話讓她不敢戴戒指，戴了就好像在佔他便宜一樣，不禁令她覺得，「這個重要的求婚儀式他都不願意花錢，這樣婚後難道家裡所有大大小小的事，他也要繼續這麼計較嗎…」，於是想問問大家的建議。

網友紛紛表示，「這種強烈建議不要在一起，太計較的日子不好過」、「我覺得要AA的話，應該跟你提前講，並且一起討論鑽戒款式、價位等等，而不是買完之後才跟你說，有種強迫消費的感覺？」、「不要結了好嗎？這根本鬼故事吧」、「結婚後很難AA，有小孩更難AA，妳確定妳要跟他結婚嗎？！」、「我是不好意思說，20塊的水都要跟女友討錢的人，我連當朋友都不想」、「笑死，我會直接叫他拿去退掉我們不用結了，掰掰」。

有網友則認為，「捨不得為你花錢的男人真的先不要，趁還沒結好好想清楚，先聲明，我沒有在提倡要找有錢男人或是要花男人的錢，你如果願意為他花錢但他不願意，就要三思了」、「我只是想提醒原po，若男方有辦法所有事情都AA，而且能讓妳心服口服，那無妨，但如果只有金錢上A，其他都要妳自己承受，不管是生孩子還是家務事，建議妳真的要多想清楚」。

不過，有網友認為，結婚雖然是兩個人的事，可是鑽戒是男友自己選的，「我個人覺得結婚沒有一定要鑽戒，沒那麼注重儀式感」，他不缺錢但更不喜歡不被尊重的感覺，「同樣的你們結婚後，他是不是也可以自己決定花錢以後，再說「這是我們兩個的事」來跟你拿錢，我覺得你要思考，你們該溝通的應該是這件事。