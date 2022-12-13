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當年玩很大！女律師曝姑姑有2個舅舅9位舅媽 只有1位是台灣人
律師李怡貞昨日在臉書PO出一張姑姑發言的擷圖，讓家族秘辛曝光，引來網友熱議。
李怡貞貼出的姑姑發文擷圖中陳述：「外婆、舅舅在日據時代就遷居日本。大舅是成功的企業家，6個老婆各掌管各企業，小舅事業也小有成就，也有3個老婆，2個舅舅9個舅媽只有1個是台灣人。我只見過其中1個，其餘藉由照片上認識，還搞不清楚誰是誰，我不知道多妻是不是那年代成就。」
在貼出擷圖後，李怡貞於留言區補充：「奶奶說過我們家族很多八卦…，姑姑的舅舅也就是我奶奶的兄弟，當年就是玩這麼大！兩個舅舅九個舅媽，家族企業的家事案件、人性的糾葛，瞎郎尬哇必(誰人和我比)？」
李怡貞還說，這些跨國舅媽各自掌管事業，「據聞一個還管一家百貨公司」，讓她自嘲：「所以我罵小三外遇夫其實都等於在罵……」，也讓她深感「2個舅舅，9個舅媽，還都相安無事，現在想都覺得不可思議」。
網友見文都驚呆，紛紛PO文：「哇～92共識新解」、「亮點就是都娶很多個」、「妳可以有6個不同國籍的事業好夥伴」、「那個年代家事律師沒前途」。
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