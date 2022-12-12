預備3周年驚喜禮物...她意外揭丈夫睡了旅行社女業務！超情慾對話曝光

對你來說最深刻的禮物是什麼呢，是高價的名貴禮物、還是心意為主的自製禮物？其實禮物的價值，往往取決於對方有沒有用心去準備。臨近聖誕節，大家都忙於準備聖誕禮物，而一位人妻女網友，卻在準備禮物時，驚揭丈夫原來已出軌一段時間，對象更是自己認識的人，可說是最令人崩潰的「聖誕禮物」！

一名女網友在Dcard發文，表示聖誕節除了是自己最愛的節日外，也是自己的生日，同時也是自己與丈夫的結婚紀念日。她指她們已經約定每年都要在當天交換禮物，同時慶祝聖誕、生日與結婚周年紀念日。

她續指與對方已相識長達10年，現已結婚3年，由於這兩年疫情加上對方工作繁忙所限，未能完成在婚後來一場難忘旅行的夢想，不過正好現時台灣逐漸開放旅遊，於是她打算規劃一場旅遊，在完夢之餘也當作一份聖誕禮物送給對方，但也因為如此，意外揭開了丈夫不為人知的出軌真相！

人妻指以往都是用丈夫的LINE去聯絡相熟的旅遊Agent，但自己沒有對方的相關聯絡方式，後來想到以前發送行程跟填寫資料時那位Agent都是寄到丈夫的電子郵件，於是想到了用家中的電腦去尋找那封電郵，再從而聯絡到對方。

然而，當人妻打開電腦時，電腦上的Line也跟著自動登入，並且一直跳出訊息通知，音效也叫個不停，她就在眼角的餘光中瞄到了對話正是由該位「旅遊Agent」傳送過來，心想難道丈夫也跟自己一樣，很有默契地有一個規劃旅遊驚喜的想法？誰料現實卻狠狠摑了自己一巴掌。

她指當時看到右下角的訊息愈來愈奇怪，於是忍不住點開了訊息窗，並發現原來丈夫一直把錢花在對方的身上，每次轉帳金額也是「幾萬幾萬的給」，無論是化妝品、衣服、鞋子都一手包辦。甚至向她謊稱是加班，卻是在下班後去對方的家裡偷吃好幾個小時後才回家。

丈夫向她謊稱是加班，卻是在下班後去小三的家裡好幾個小時後才回家。圖／翻攝自Dcard

雖然心裡崩潰，但人妻就使用「僅存的理智」拍下了丈夫與小三之間不堪入目的對話跟照片，也貼出了相關的影片網上，引起網友一片嘩然。

影片中可見他們的對話極其曖昧，例如女方稱「今天有沒有更想我了」、「還一直亂摸 討厭死了」、「猴急（心急）～那我就讓你更急」、「等你來呀～還是我要叫幾聲你聽」等，期間也傳送了兩張在床上勾引對方的慾照，而男方也回應「看我晚上怎麼治你」、「整個晚上都給你這女人吸乾了」、「小騷貨」等，內容相當激情。

人妻直言現時心情無法緩解，除了不敢往前翻閱他們這一段關係何時開始，也不敢「思考他究竟背著我包養她多久時間、甚至陪她出遊了幾次…」，迷惘的她也不知道「該跟他直接攤牌，還是該回娘家去跟爸媽談談」。

網友對於她的遭遇表示同情，怒轟男方是「渣男、噁男」、「為什麼這種出軌仔都不寧願單身就好啊」。同時提醒人妻先不要急著攤牌，而是要忍辱負重蒐證丈夫婚外情的證據，再準備離婚官司申請賠償，「千萬不要放過這種賤男」、「反正他又不珍惜妳，那妳就好好珍惜他的贍養費」。

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文章授權轉載自《香港01》