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照顧孩子意見分歧 婆婆一句「他是我們X家的小孩」惹怒人妻

聯合新聞網／ 綜合報導
家家有本難念的經，婆媳問題向來令人感到無解。示意圖／ingimage
家家有本難念的經，婆媳問題向來令人感到無解。示意圖／ingimage

婆媳問題是不少家庭中常見的狀況，有一名人妻對於婆婆照顧孩子的方法很不以為然，也因此雙方常有爭執，她昨（8）日在Dcard發文，再度因為孩子的問題抱怨婆婆，沒想到對方一席話讓她聽了怒火中燒。

這名人妻控訴婆婆很喜歡對1歲的孫子講一些不好的話，例如只要孩子哭鬧，婆婆就會說「壞小孩」、「不乖」、「打打」等字眼，每次都讓小孩子越哭越兇，「我真的不知道這樣恐嚇有什麼意義」。原PO還說婆婆有時候邊抱著孫子還邊給他洗腦，說什麼「你看媽媽都好忙沒空照顧你」、「媽媽不抱你沒關係，還有阿嬤愛你」，讓她聽了非常火大。

原PO對此向婆婆反應，希望不要跟孩子說這些話，不然以後會讓小孩誤會媽媽不愛他，但婆婆不但不認錯，還反嗆說「他是我們X家的小孩，我怎麼顧他還要妳同意嗎？」一席話讓原PO聽了氣炸，怒斥說「什麼叫你們X家的小孩，他是我懷胎十個月生下的，為什麼是『你們家』的小孩？」，沒想到婆婆還繼續嗆聲說「他姓Ｘ，阿妳姓什麼？當然是我們Ｘ家的小孩」。

原PO氣到不行，直接將孩子抱過來並回到房間去，留下婆婆還持續在門外碎念。她說每次和婆婆起爭執後，都拜託老公能不能搬出去住，但老公都不願意，再加上自己的經濟能力不足以負擔房租還有照顧孩子，而且也想要小孩在有父親的環境下生長，因此只能繼續住在婆家。

不少人看了都替原PO抱不平，「如果是我就算鬧翻也要搬出去，這種婆婆擺明就是把媳婦當生產工具，妳老公也不對，妳被欺負了怎麼會不幫妳？」、「妳不糟糕，糟糕的是妳老公跟他媽媽，老公不懂得保護妳」、「女生真的還是要有自己穩定收入，才不會在這種時候只能看別人的臉色」、「住家裡不搬出去的男人，真的三思再嫁」、「雖然我沒生過小孩，但是看到那句『他是我們X家的小孩』，真的火都上來了，有夠不尊重」。

婆媳紛爭 Dcard

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