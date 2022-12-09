月嫂堅持麻油雞不加酒惹怒老媽！無視日日遭咆哮冷處理 網讚專業

坐月子是婦女在生產後休息調養身心的重要過程，一位網友抱怨，產後請了月嫂到家裡幫坐月子，但觀念守舊的媽媽對坐月子的方式，非常堅持己見，堅持要在麻油雞裡加油，為此和月嫂起衝突，讓月嫂氣到甩門而出。幸好在她傳訊道歉後，月嫂表明以簽約者的意見為主，最後才願意回來幫她坐月子，讓她直嘆「這真的是一個慘痛的經驗！」

一位女網友在《爆怨公社》發文分享坐月子的經驗寫道，在懷孕7個月時簽了一位月嫂幫坐月子，因為生產前已和孩子的爸分手了，最後就選擇在自己家裡坐月子。媽媽是一位觀念較守舊的人，認為坐月子一定要遵照傳統習俗，所以產後回家就不准她出房門，月嫂來家裡時，媽媽馬上拿出黑豆酒要求月嫂煮麻油雞，但月嫂堅持說要等產婦惡露排淨才能進行食補，而且不能加油，因為產婦要餵母奶，為此，媽媽非常生氣和月嫂兩人互罵，媽媽還酸言「找了一個不會做月子的人來家裡亂」，月嫂一氣之下甩門走人。

原PO表示，當時根本無力制止兩人的衝突，事後趕緊傳訊跟月嫂道歉，幸好月嫂也明理，表明簽約的人是原PO，只要原PO決定依照誰的方法坐月子，她完全尊重，最後原PO決定相信月嫂的專業，月嫂很快就回到家裡幫忙，並完成之後的40天照護工作。之後，月嫂也有說明為何麻油雞不能加酒，「因為酒精熱量高，即使揮發後仍會存在湯裡，如果不希望寶寶喝奶像在喝酒，就不要喝雞酒，古早人說喝雞酒寶寶會好帶就是因為醉酒了」。

但在這40天的坐月子期間，日子並不平靜。原PO的媽媽依然非常堅持己見，月嫂待多久她就咆哮了多久，原PO非常感謝月嫂的大器，即使媽媽每日惡言相向，當月嫂進房間時都表現出一副沒事的樣子，說「其實也看多了」。最後，原PO順利坐完月子，也多包了一萬元紅包感謝月嫂的協助，感嘆「在娘家坐月子真的沒有大家想的這麼美好」，呼籲「坐月子前真的要多做功課還有跟家人有多點共識」。

貼文曝光，網友紛紛大讚「月嫂是對的」、「妳的月嫂真的很明理欸，超棒的月嫂」、「這月嫂難得，堅持專業，這麼艱辛的環境還能完成使命」、「沒有錯！這月嫂是專業的，餵母奶不能吃有酒的料理！！」、「以前觀念跟現在真的差很多，但我覺得媽媽也是愛你為你好，只是沒辦法即時更新新觀念」、「辛苦你們了，觀念不合真的無解，且媽媽過激了！」、「所以我不喜歡媽媽介入我跟老婆的事…沒事也變有事」。