修手機變修竿！老爸哭窮竟是包養金絲貓 兒震驚：外文系不是讀假的

一名家裡開連鎖手機行的網友分享，平時都是爸爸一人顧店，沒想到中秋節時，他發現時店裡常有一名金髮外國正妹光顧，結果意外與他爸擦出愛的火花，手機修到一半就去倉庫修竿，而因為正妹經濟拮据，爸爸甚至還包養她，讓他不敢置信。

該名網友在Dcard分享，自家是開手機行的，平時都由他爸一人顧店，媽媽則會回婆家的麵包店幫忙，由於手機行有連鎖店，所以想必爸爸也是賺了不少退休金。到了中秋節時，一名來台就讀中文系的金髮正妹Anna來店裡修手機，原po還坐下與她聊了一陣子才離開，剩下爸爸在店裡忙，之後又再一次遇到她，說是要來店裡買朋友的生日禮物，他也熱情向她介紹音響喇叭，之後就由爸爸介紹藍芽耳機，他便出門了。

直到某次他回家，又看見Anna來店裡，爸爸還拿了一些千元鈔給她，他心想「說是要找錢也找太多了吧，台灣什麼時候有一萬面額的大鈔了？且Anna也太常光顧了吧，我們家回頭客哪有來這麼頻繁的，3C產品每個月都在買」。而最近，他又見她從倉庫出來，「我們一樓廁所在倉庫之前，你們是在導覽倉庫有什麼寶貝嗎？」，種種巧合讓他感覺事有蹊蹺。

原po說，某天下午他趁爸爸在工作桌貼客人的膜時，他躲在櫃台偷看爸爸手機，結果意外發現爸爸會用IG，只見IG一篇貼文也沒有，而頭貼還是他們上次去阿里山拍的風景照，但往下滑就看到他追蹤一堆大奶正妹，他還想說OK正常「我懂你男人嘛」。

然而，當他點開IG小盒子時，意外發現他與Anna的鹹濕對話，「誰會想到裡面一堆噁到靠背的對話（至今仍心有餘悸），然後還順便見證了我爸的外文系不是讀假的，調情講幹話也是蠻會的」，原po透露爸爸每天喊窮，結果竟是拿錢去包養金絲貓，還時不時去住高級飯店，令他當場傻眼。

原po提到，難怪最近爸爸都說要去運動，但也不見他身材變好，結果都是去做床上運動，「我也是沒在怕，直接去問我爸他跟Anna是什麼關係，結果竟然是Anna第一次來修手機的時候，手機修一修就去後面倉庫修竿了，然後因為她在台灣身邊英文厲害的朋友不多，聊到她生活很拮据，平常都買蛋餅皮包前一晚晚餐的剩菜，真的要不要這麼會賣慘，我覺得那老頭也是超大愛的，我到現在都還沒有跟我媽說這件事情，怕她難過，想說我私下去教訓這老頭就好，真的是欠我揍」。

文章曝光，「你爸一定給了不少，這女生這麼常出現」、「手機修一修就去後面倉庫修竿了，我看到這句超有畫面」、「不知道要誇獎你爸英文好還是好噁爛，確定不跟你媽說嗎？男人死性不會改吧」、「快把Anna變成你的！避免家庭革命」、「看完對話我真的需要喝一下遺忘汁，真的是sugar daddy欸嘔嘔嘔」。